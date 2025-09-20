Participa Tamaulipas en Simulacro Nacional

El gobernador Américo Villarreal estuvo en sesión virtual de evaluación del Comité Nacional de Emergencias y en el estado, miles de personas evacuaron inmuebles.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El gobernador Américo Villarreal Anaya participó, este viernes, en la Sesión del Comité Nacional de Emergencias como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, un ejercicio preventivo que representó la participación social simultánea más grande en nuestro país, el cual tuvo como propósito fortalecer la cultura de la prevención ante cualquier evento que ponga en riesgo la seguridad de la población.

Acompañado por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, el mandatario estatal siguió, a través de un enlace virtual, la presentación de resultados y la evaluación del Simulacro Nacional 2025, que estuvieron a cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Durante la sesión del Comité Nacional de Emergencias, Omar García Harfuch indicó que el simulacro nacional se llevó a cabo con la intención de que todas y todos los ciudadanos del país y cada familia, conozcan cuáles son las acciones que se deben implementar para estar preparados ante cualquier emergencia y mantenerse informados para participar activamente en las iniciativas de Protección Civil y convertir la prevención en un ámbito cotidiano.

“Hoy hemos llevado a cabo con éxito este Segundo Simulacro Nacional 2025, este ejercicio es muestra del compromiso del Gobierno de México con la prevención, la protección de la vida y la construcción de resiliencia en nuestras comunidades”, expresó.

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa indicó que este día concluye un proceso de planeación, organización y coordinación entre el Gobierno de México y las 32 entidades federativas para realizar exitosamente el Segundo Simulacro Nacional 2025, el cual forma parte de las acciones prioritarias del Sistema Nacional de Protección Civil.

“Hoy es un día muy importante, un día en el que todas y todos, como país, nos unimos para ponernos a prueba, aprender y seguir avanzando en la prevención de riesgos que permita la protección de nuestras familias y comunidades”, dijo.

Un total de 77,047 personas en 1,339 inmuebles, participaron este 19 de septiembre en Tamaulipas en el Segundo Simulacro Nacional 2025, a 40 años del terremoto de 8.1 grados que sacudió durante 90 segundos la capital de México.

El Coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, calificó como positivos los resultados de los simulacros que en el estado tuvieron como hipótesis, incendios o inundaciones.

A través de la plataforma de Protección Civil de Tamaulipas, un total de 1,339 edificios, negocios, industrias y viviendas se inscribieron para participar en este ejercicio nacional que tiene como objeto fomentar una cultura de prevención y respuesta ante una contingencia.

En la capital del estado, el Hospital Infantil, la torre Bicentenario, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Cendi de la Burocracia No. 3 “Francisco I. Madero y el palacio de Gobierno, entre otros, llevaron a cabo sus simulacros.

El edificio que más reto representa para las autoridades es la torre Bicentenario en el parque del mismo nombre en ciudad Victoria, pues alberga más de 2,300 trabajadores en 23 pisos.

En un tiempo récord de 13:26 minutos, fue evacuado el personal que labora y visitantes de la torre Bicentenario, como parte del 2° Simulacro Nacional 2025 que año con año se lleva a cabo en el Día de Protección Civil.

El Coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que en esta ocasión el simulacro consistió en un incendio en el último piso del edificio que alberga diferentes oficinas del gobierno estatal.

“Fueron evacuadas 2,097 personas, de los cuales 2,034 fueron trabajadores y 63 flotantes; se atendieron dos pacientes del simulacro y tres pacientes reales”, informó.

En el caso de los tres pacientes reales, explicó que se debió a situaciones de crisis de angustia, pero que fueron atendidos de manera oportuna por parte del personal médico del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

“El personal llegó al piso 23 que es donde estaba el connato de incendio, sin algún problema o situación que se haya presentado en el segundo simulacro nacional en el día de Protección Civil”.

En el simulacro del año pasado la evacuación del edificio se llevó a cabo en 14:55 minutos, por lo que este año, con 13:26 minutos en la evacuación, se mejoró el tiempo en 1:24 minutos.

En este simulacro participaron 207 brigadistas internos que apoyaron en la evacuación del personal y visitantes, para llevarlos a los puntos ya establecidos para una contingencia.

El Coordinador estatal de Protección Civil, explicó que desde hace 15 años que tiene la torre Bicentenario, no se contaba con un programa interno de protección civil, mismo que hoy se tiene.

“Ya se tiene con el programa interno de Protección Civil con su dictamen estructural, eléctrico, los brigadistas capacitados”, agregando que el edificio se encuentra en perfecto estado.

La Secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, comentó que el día nacional de Protección Civil, “nos recuerda que la prevención, organización y capacitación, salvan vidas y tenemos todos un papel en la construcción de comunidades más seguras”.

En el edificio de Palacio de Gobierno, la hipótesis del simulacro fue también de incendio, aquí el tiempo fue de 5:38 minutos para evacuar a 998 personas sin reporte de lesionados.

En todos los simulacros participaron brigadas internas de los inmuebles, Protección Civil estatal y municipal, Bomberos de la Coordinación Estatal y municipal, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Guardia Estatal, Tránsito, Cruz Roja, entre otros.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón