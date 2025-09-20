Recibe Tamaulipas 484 MDD en lo que va de 2025

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas ha recibido 484 millones de dólares en remesas procedentes de Estados Unidos, lo que equivale a más de 22 mil millones de pesos entre enero y septiembre de este año.

Sin embargo, la cifra representa una disminución del 4% respecto al mismo periodo de 2024, informó hoy Juan José Rodríguez Alvarado, director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.

El funcionario estatal expresó que de acuerdo con estudios, cerca de medio millón de tamaulipecos radican en el vecino país del norte, quienes mantienen un flujo económico vital para sus familias en México.

Recordó que durante todo el 2024, Tamaulipas recibió cerca de mil 100 millones de dólares en remesas, lo que posicionó al estado en el cuarto lugar nacional en recepción de este tipo de recursos.

“Son cifras muy importantes porque representan entre 21 y 22 mil millones de pesos para las familias tamaulipecas. Tan solo Tampico se mantiene entre los principales receptores y Ciudad Victoria encabeza la lista estatal, al acumular en el primer semestre 464 millones de pesos por este concepto”

Al explicar el descenso en las cifras, el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes atribuyó la baja a la política migratoria restrictiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que también ha impactado a otras entidades del país.

“La disminución en Estados Unidos es del 7%, mientras que en Tamaulipas es del 4%”

Rodríguez Alvarado expuso que, a pesar de este retroceso, las remesas continúan siendo un pilar económico para miles de hogares, al representar ingresos que impulsan el comercio local, permiten la educación de los hijos y sostienen proyectos familiares.

El funcionario acudió hoy a una reunión con integrantes del Círculo Ciudadano, donde presentó un balance sobre la situación migratoria y la importancia de mantener políticas públicas que fortalezcan la atención a los tamaulipecos en el extranjero.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón