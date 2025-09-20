Se confirma crimen de ex alcalde de Burgos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Se ha confirmado el asesinato del ex presidente municipal de Burgos, Jorge Eleazar Galván García, también conocido como “Potrillo”, a través de un comunicado del Partido Acción Nacional de Tamaulipas, que exigió esclarecer los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial adicional con respecto al lugar exacto, la hora del homicidio, la causa o los presuntos responsables.

El PAN expresó sus condolencias a los familiares de Galván García y demandó justicia inmediata. La investigación permanece bajo reserva, sin que se hayan difundido reportes oficiales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas que aporten datos nuevos.

POR STAFF