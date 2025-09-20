«Sólo dos de ocho mujeres denuncian la violencia de género»: Colectiva Feminista «Mujer Manglar»

Una de las organizaciones civiles más comprometidas con las féminas es la Colectiva Feminista "Mujer Manglar" que alza la voz para exigir un alto a la violencia de género.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una de las organizaciones civiles más comprometidas con las féminas es la Colectiva Feminista «Mujer Manglar» que alza la voz para exigir un alto a la violencia de género.

Martha De la Cruz López, integrante de esa organización informó que a través de la página de Facebook de «Mujer Manglar», se reciben hasta ocho denuncias por violencia de género, siendo las adolescentes a partir de los 14 años hasta mujeres jóvenes de 23 años de edad el grupo más vulnerable.

De esa cifra, De la Cruz López estimó que solamente dos denuncian los hechos ante las autoridades judiciales, por temor o desconfianza en las autoridades.

«En promedio nos llegan de seis a ocho por mes que escriben a la página pidiendo ser escuchadas, o pidiendo asesoría la mayoría muy jóvenes entre 15, 23,24 años… Estamos como en una o dos es muy poquito»

De la Cruz López dijo que la violencia de género no distingue edades: «Desde 14 años a los 23. Hemos sabido de mujeres más grandes, recordamos a Aída con este intento de feminicidio, una mujer de 40 años acosada sexualmente, al defenderse fue atacada»

De la Cruz López señaló que Altamira que es un municipio densamente poblado ocupa el primer lugar en el sur de Tamaulipas en violencia de género lo que preocupa a la colectiva feminista Mujer Manglar.

«Las cifras en Altamira ocupa el primer lugar en la zona sur en todo tipo de violencias y particularmente la de género, también la violencia feminicida. Las estadísticas dicen que mayormente son mujeres jóvenes»

De la Cruz López expresó que aunque acompañan a las féminas para que denuncien los diferentes tipos de violencia de los que son víctimas ante la autoridad competente, no se les puede obligar a hacerlo.

Por Cynthia Gallardo

La Razón