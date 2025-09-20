Sorgo blanco, la nueva apuesta alimentaria de Tamaulipas

Ante la baja producción de maíz blanco, se prepara este nuevo proyecto agrícola para elaborar harina nixtamalizada y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas se prepara para dar un paso innovador en la producción agrícola y alimentaria: convertir el sorgo blanco en harina nixtamalizada para la elaboración de tortillas.

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Rural, busca diversificar cultivos y al mismo tiempo enfrentar la baja en la producción nacional de maíz.

El titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, explicó que la reconversión del sorgo rojo hacia el blanco responde a dos factores urgentes que son la falta de mercado atractivo para el sorgo rojo y la presión que vive el país por la escasez de maíz.

“El sorgo blanco tiene menor costo de producción y un mayor potencial de comercialización”, subrayó.

El funcionario destacó que Tamaulipas tiene la vocación agrícola y la experiencia de productores que saben adaptarse a los retos del campo, lo que abre la puerta para impulsar esta alternativa.

“Aprovechamos la capacidad del estado para dar un giro que puede ser estratégico”, expresó.

El proyecto ya tiene aliados clave, pues Varela Flores detalló que se establecieron convenios con una harinera de Querétaro especializada en exportación de harinas de maíz y garbanzo.

Tras meses de pruebas conjuntas, lograron perfeccionar una mezcla que combina sorgo blanco con maíz, obteniendo tortillas con mejor sabor, textura y flexibilidad.

El siguiente paso, adelantó, es lograr que esta empresa se instale en Tamaulipas para detonar el proyecto de manera local.

“Estamos en conversaciones para que se dé este proceso aquí mismo, lo que generaría más valor y oportunidades para nuestros productores”, puntualizó.

Por. Antonio H. Mandujano