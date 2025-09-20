Sube a 26 el número de personas fallecidas por la explosión de la pipa en Iztapalapa

A 9 días de la explosión de una pipa, 19 personas continúan hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.

MÉXICO.- La cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia aumentó a 26, según informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México. En tanto, 19 continúan hospitalizados y 39 ya fueron dadas de alta.

Entre la noche del jueves y la de este viernes 19 de septiembre, la dependencia registró 4 fallecimientos, por lo que la cifra pasó de 22 a 26 víctimas mortales.

El fallecimiento más reciente fue el de Erik Acevedo, de 33 años, quien es conocido por ser el chofer de transporte público que desalojó a los pasajeos de su autobús, sin embargo, él resultó con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo tras la explosión.

Recientemente había sido sometido a cirugía y tenía un pronóstico de salud crítico. Estaba internado en el Hospital Rubén Leñero.

Estudiante del IPN se encuentra entre los fallecidos

Entre los fallecidos se encuentra Giovani Martínez, un estudiante de 17 años del CECyT 7, del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El joven murió en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” a 9 días de la explosión ocurrida en la alcaldía Iztapalapa.

De esta manera, suman cuatro integrantes de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fallecidos por la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Jorge Islas Flores, un trabajador adscrito como personal de apoyo y asistencia a la educación del Cecyt 7 del Politécnico, Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años, Giovani Martínez Llanos y José Gabriel Hernández Méndez, ambos de 17 años, estudiantes de la misma institución murieron en el accidente que ocurrió el miércoles 10 de septiembre.

El Politécnico Nacional lamentó el fallecimiento de Giovani este viernes. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos”, dijo en una publicación.

Con profundo pesar, despedimos a nuestro alumno Giovani Martínez Llanos, del CECyT 7.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos.

Descanse en paz. pic.twitter.com/kW9yamye12 — IPN (@IPN_MX) September 19, 2025

Comité para víctimas por explosión

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la conformación de un Comité de Solidaridad que canalizará las donaciones destinadas a las víctimas y a sus familias.

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, la conformación de este comité será diversa e incluyente, buscando la participación de un representante de la ONU, uno de la UNAM, uno de la Cruz Roja, así como de la sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas.

En tanto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, advirtió que no se trata de un mecanismo para “lavarle la cara a la empresa” dueña de la unidad, ni tampoco porque el gobierno “se esté lavando las manos”.

“Primero, el gobierno de la ciudad está apoyando a las personas víctimas dando apoyos solidarios, tanto para quien está hospitalizado, quien ya fue dado de alta y quien desafortunadamente falleció; pero no solo eso, el Gobierno va a acompañar a todas las víctimas para que la reparación del daño que haga la empresa responsable de la pipa sea justa”, declaró por medio de un video difundido en sus redes sociales.

Aseguró que lo único que se quiere es “encauzar las miles de voluntades que hay de solidaridad de miles de mexicanos que han dicho ¿cómo ayudamos? ¿Cómo apoyamos a las víctimas?”.

CON INFORMACIÓN DE ANIMAL POLÍTICO