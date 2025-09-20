Vehículo derriba poste de alumbrado público en la Unidad Nacional

La autoridad exhortó a los conductores a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de incidentes.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un vehículo particular se impactó contra un poste de alumbrado público en la intersección de la calle Jalisco y la avenida Monterrey, en la colonia Unidad Nacional, sin que se registraran personas lesionadas.

El percance ocurrió la tarde de este sábado cuando la camioneta Nissan X-Trail color blanco perdió el control y terminó su trayectoria contra la base del poste, provocando que la estructura colapsara sobre la vialidad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al lugar para valorar la situación y prevenir riesgos, debido a que los cables de energía quedaron tendidos sobre la banqueta y parte de la carpeta asfáltica.

Agentes de Tránsito de Ciudad Madero realizaron el peritaje correspondiente y ordenaron el retiro de la unidad, mientras que la Comisión Federal de Electricidad fue notificada para efectuar los trabajos de reparación del servicio eléctrico en la zona.

La autoridad exhortó a los conductores a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de incidentes.

Por José Luis Rodríguez Castro | La Razón