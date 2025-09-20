Vuelca familia en el Chihue; mujer pierde la vida

El presunto conductor, un joven de 26 años logró salir a la superficie y pedir ayuda.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Viajaban en un Ford Focus, y en la curva del km 141 derrapan y chocan de frente contra un poste, para proyectarse al voladero.

Abajo, aproximadamente a 180 metros quedaron dos mujeres, una de ellas sin vida, y otra delicada

Tras dos horas logró ser rescatada y trasladada a un hospital de ciudad Victoria, mientras el joven al municipio de Jaumave.

Trascendió son residentes de la colonia Echeverria, y se dirigian a Jaumave.

Por Jesús Berlanga