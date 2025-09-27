COMAPA SUR y Gobierno de Ciudad Madero responden de manera inmediata ante afectaciones por lluvias

Como parte de estas acciones, el organismo operador del vital líquido lleva a cabo la reubicación de 45 metros lineales de una línea principal de 10 pulgadas

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En atención a las afectaciones registradas a consecuencia de las intensas lluvias del pasado jueves por la noche, COMAPA SUR, en estrecha coordinación con el Ayuntamiento de Ciudad Madero, trabaja de manera inmediata en la rehabilitación de infraestructura pluvial y de agua potable para restablecer los servicios en beneficio de la ciudadanía.

Como parte de estas acciones, el organismo operador del vital líquido lleva a cabo la reubicación de 45 metros lineales de una línea principal de 10 pulgadas, con el objetivo de restablecer a la brevedad el suministro de agua potable en las colonias Ampliación de la Unidad Nacional, Delfino Reséndiz y Fraccionamiento Los Robles, que resultaron afectadas por la caída de un poste.

De igual manera, en coordinación con el Gobierno Municipal, se realizan trabajos de rehabilitación de un dren pluvial mediante la instalación de dos tubos de 36 pulgadas a cinco metros de profundidad. Estas maniobras requieren reforzar el terreno con un sistema de tablaestacado, debido al reblandecimiento ocasionado por las precipitaciones, lo que permitirá avanzar con mayor seguridad y rapidez.

Este esfuerzo conjunto entre COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Ciudad Madero refleja el compromiso de ambas instancias de responder con prontitud y eficacia ante situaciones de emergencia, dando prioridad en todo momento al bienestar de los usuarios y la seguridad de las familias maderenses.

Por. Mario Prieto.