Conmemoran CCIV aniversario de la consumación de la Independencia de México en Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- «La libertad no sólo se conquista con las armas, sino con la capacidad de construir acuerdos y anteponer el bien común por encima de los intereses personales»; expresó hoy la regidora, Susana Carolina Pineda Chávez al brindar el discurso oficial en representación de la alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya durante la ceremonia cívica por la conmemoración del CCIV aniversario de la consumación de la Independencia de México en la plaza de Armas de Tampico.

Pineda Chávez afirmó que los ideales de la Independencia siguen vigentes: soberanía, justicia y unidad nacional dijo que son los principios que se deben de defender todos los días.

La también presidenta de la comisión de desarrollo económico en el cabildo recordó que hace 204 años el Ejército Trigatante entró triunfante a la Ciudad de México para sellar la lucha que inició el 16 de septiembre de 1810 bajo el llamado del cura Miguel Hidalgo y Costilla.

La regidora expresó que la Independencia de México no fue un triunfo súbito sino un proceso largo que se extendió por más de una década, lleno de sacrificios, derrotas en el que figuras como José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero.

A la ceremonia cívica asistieron también Claudia Rosas Marín, directora del CREDE, integrantes del cabildo y representantes de SEDENA además de participar la elementos del Pentathlón Militarizado y del ballet folclórico «Quetzacoatl».

Por Cynthia Gallardo

La Razón