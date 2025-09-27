«Cuello de botella» en permisos y licencias médicas de COEPRIS en Tamaulipas

El funcionario subrayó que Tampico es pieza clave para el turismo médico, al recibir pacientes no solo de la zona sur de Tamaulipas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El otorgamiento de permisos y licencias médicas se ha convertido en un verdadero “cuello de botella” para la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) en Tamaulipas, reconoció su titular, Mario Rebolledo Urcádiz, al inaugurar la plática “La nueva regulación sanitaria para hospitales públicos y privados” dirigida a médicos del sector privado.

Explicó que, por instrucción del secretario de Salud en el estado, Vicente Joel Hernández Navarro, la COEPRIS busca un acercamiento directo con los profesionales de la salud para acompañarles en los trámites de permisos y licencias ante el gobierno federal, con el fin de agilizar procesos y garantizar servicios médicos de calidad.

“Vamos a empezar en la zona sur del estado para poder ayudarlos a crear y entregar adecuadamente sus expedientes a la Federación, de modo que esto no sea un cuello de botella y el servicio se preste a la población de una manera ordenada”

El funcionario subrayó que Tampico es pieza clave para el turismo médico, al recibir pacientes no solo de la zona sur de Tamaulipas, sino también del norte de Veracruz, San Luis Potosí y parte de Hidalgo. “La misión de Tampico debe centrarse de manera profesional en el área médica”

Durante la conferencia, también participó Patricia Belén Reyna Uribe, directora de servicios clínicos del Hospital Ángeles, quien dio la bienvenida a las autoridades estatales.

“En nombre del licenciado, Miguel Baltazar Arana y aplicando los principios del Grupo Ángeles, que son honestidad y compromiso, refrendamos que este compromiso lo tenemos todos”, expresó.

La sesión estuvo encabezada por especialistas y autoridades estatales, el secretario de salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, Roberto Castro Canales, director de valoración y autorización sanitaria de COEPRIS y Nicolás Berumen Ávalos, coordinador de COEPRIS en Tampico y Madero.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón