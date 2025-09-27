Habrá chubascos fuertes este fin de semana: SMN

Esta condición podría extenderse en los próximos días.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El frente frío número 4, en interacción con humedad tropical y una vaguada, provocará un marcado retorno de las lluvias en gran parte del territorio tamaulipeco, advirtió Meteorología Tamaulipas.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno se mantendrá activo durante todo el fin de semana y sus efectos podrían prolongarse hasta inicios de la próxima semana, generando un ambiente de inestabilidad con tormentas y chubascos.

“Un frente semiestacionario, la humedad tropical y una vaguada estarán creando las condiciones ideales para tormentas y chubascos, algunos de ellos fuertes o intensos, especialmente hacia el cierre de la semana”, informó el organismo.

Aunque el sistema frontal no ingresará de lleno a la región, reforzará la inestabilidad atmosférica, lo que se traducirá en lluvias de variada intensidad, descargas eléctricas y rachas de viento en diferentes municipios del estado.

Meteorología Tamaulipas exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico, ya que las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, crecida de arroyos y complicaciones en vialidades urbanas.

El organismo recordó que este tipo de fenómenos marcan el inicio del descenso de temperaturas y la transición hacia condiciones más propias del otoño en la entidad.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON