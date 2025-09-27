Hasta 25 mil pesos por armas útiles; Sedena instala módulo de canje en Tampico

La campaña busca reducir la circulación de armas en espacios públicos y disminuir el riesgo de incidentes violentos o accidentes.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Hasta 25 mil pesos podrán recibir quienes entreguen armas útiles en la campaña de Canje de Armas que instaló la Secretaría de la Defensa Nacional en Tampico. El módulo opera solo este sábado 27 y domingo 28 de septiembre, en la Plaza de la Libertad, de 9:00 a 13:00 horas.

El teniente, Santiago Prado Pinto, responsable del área de Materiales de Guerra del 15 Batallón de Infantería, explicó que la entrega de recursos depende del estado de conservación y utilidad del armamento. Para componentes menores, como cápsulas detonantes o fulminantes, la compensación puede ser desde 7 pesos, mientras que por un arma larga en buen estado se puede alcanzar el tope de 25 mil pesos.

En la convocatoria se incluyen desde pistolas y revólveres hasta armas largas y de uso exclusivo del ejército modelos AK-47, AR-15, G3, FAL e incluso Barret .50 así como subametralladoras tipo P90 y fusiles semiautomáticos y automáticos. También se reciben armas de cacería como .3030 o .3006, todo sujeto a valoración.

Prado Pinto hizo énfasis en que el proceso busca priorizar la seguridad pública y evitar riesgos:

“Dependiendo del estado de uso se le da la compensación. El monto más grande para un arma larga es de 25 mil pesos para que se animen”, dijo

El mando de SEDENA invitó a la ciudadanía a participar sin temor a represalias porque no se pide información de quien entrega las armas.

Los recursos económicos para el canje son aportados por la administración municipal de Tampico y en el módulo participa Edgar Ramiro González Torres, coordinador administrativo de la Secretaría General del Ayuntamiento, quien supervisa la entrega de los pagos y la logística del punto.

Además del incentivo económico, la recolección evita que armamento en mal estado quede expuesto a la población.

Quienes deseen entregar armamento deben acudir a la Plaza de la Libertad este sábado 27 o domingo 28 de septiembre entre 9:00 y 13:00 horas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón