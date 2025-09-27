Hiere a mujer por pasarse un alto

Conductor de un Sentra no respeta el señalamiento y le pega por un costado a la unidad donde viajaba la mujer quien resulta herida.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una conductora resultó lesionada y fue trasladada a un hospital tras un choque registrado en el cruce de la calle 21 y Avenida Juárez.

El accidente se reportó el viernes a las 08:40 horas.

Personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudió al lugar para brindar los primeros auxilios a la mujer, quien presentaba lesiones en la parte superior del cuerpo.

Tras ser valorada, la afectada decidió no utilizar la ambulancia y optó por ser trasladada a un centro hospitalario por sus familiares en un vehículo particular.

De acuerdo con los reportes preliminares, la mujer manejaba una camioneta Chevrolet tipo panel, modelo reciente con placas de Tamaulipas, circulando de poniente a oriente por la Avenida Juárez.

Al llegar al cruce con la calle 21, su unidad fue impactada lateralmente por un automóvil Nissan Sentra, modelo antiguo, conducido por un hombre.

La fuerza del impacto provocó que la conductora perdiera el control de la camioneta, la cual se desvió hacia el lado izquierdo y terminó impactando la base de un semáforo.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer la responsabilidad, ya que ambas partes involucradas alegan tener la preferencia de paso.

Los daños materiales en ambos vehículos se estiman preliminarmente en alrededor de 70 mil pesos.

Por: Alfredo Peña

Fotos: Héctor Perales