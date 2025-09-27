Hospitalizan y operan de emergencia a Toño de Valdés; este es su estado de salud

El experto en deportes pasó por un complicado momento de salud que lo llevó a ser operado de emergencia

MÉXICO.- Este sábado 27 de septiembre el nombre del periodista deportivo y conductor de TUDN, Antonio de Valdés, apareció en las principales portadas de los medios de la farándula después de que informara que pasó por un complicado momento de salud que lo llevó a ser hospitalizado y operado de emergencia.

A sus 64 años de edad, Toño de Valdés es considerado uno de los máximos referentes del periodismo deportivo en nuestro país gracias al trabajo que hace cada domingo como titular de «La Jugada«, además de las coberturas que ha realizado en Juegos Olímpicos, Super Bowl, Serie Mundial y Copas Mundiales.

El conductor fue hospitalizado de emergencia. Foto: Cuartoscuro

Toño de Valdés hospitalizado y operado de emergencia

En la reciente transmisión del podcast «Amigos», que conduce con Enrique Burak, Toño de Valdés se sinceró con sus seguidores para hablar del problema de salud que presentó hace un tiempo y que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

En la plática, el titular del programa deportivo «La Jugada» dijo que hace un tiempo presentó un dolor en el estómago e inmediatamente fue trasladado a urgencias. En la revisión médica le diagnosticaron aneurismas, motivo por el que se sometió a una cirugía.

El conductor de TUDN dijo que los aneurismas pueden ser mortales en caso de que se revienten, pero afortunadamente le fueron diagnosticadas a tiempo. Antonio de Valdés indicó que todo salió bien durante la cirugía.

“De un dolor de estómago terminamos en urgencias… descubrieron aneurismas, que son totalmente asintomáticas, pero si se revientan son mortales. Son cosas muy peligrosas”, explicó.

En la parte final de la plática, Antonio de Valdés contó que el dolor de estómago fue provocado por unas piedras que tenía, pero después de la revisión le encontraron los aneurismas. Señaló que actualmente está fuera de peligro.

¿Cuál es el estado de salud de Toño de Valdés?

Después de revelar que fue hospitalizado y operado de emergencia por un dolor en el estómago, Toño de Valdés indicó que fue dado de alta. El conductor de Televisa sufrió de aneurisma y piedras, pero actualmente se encuentra como parte del talento de la cadena TUDN.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO