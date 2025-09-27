Humberto se convierte en poderoso huracán de categoría 4. Esta es su trayectoria y territorios en alerta

Actualmente, el sistema cuenta con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y se mueve a una velocidad aproximada de 11 km/h, según el último reporte de la NOAA

MÉXICO.- Humberto se convirtió en un «poderoso huracán de categoría 4» en la escala Saffir-Simpson, según informaron meteorólogos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). El fenómeno atmosférico fue ubicado a aproximadamente 630 kilómetros al noreste de las islas Sotavento del Norte.

Cuenta con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y se mueve a una velocidad aproximada de 11 km/h, de acuerdo con el reporte más reciente de la agencia federal estadounidense, emitido a las 11:00 pm AST (21:00 horas tiempo del centro de México). Se espera que para la madrugada del lunes, Humberto gire hacia el noroeste a una velocidad ligeramente mayor a la actual.

En cuanto a los peligros que afectan a la tierra, expertos de la NOAA señalaron que las marejadas generadas por el huracán afectarán a porciones de las Islas Sotavento del norte, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y Bermudas a lo largo de este fin de semana. Por otro lado, es probable que provoquen condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales.

¿Humberto afectará a México?

Tras su fortalecimiento, Humberto se convirtió en el tercer huracán de la temporada en la cuenca del Atlántico. Alex DaSilva, experto principal de huracanes del medio especializado en meteorología AccuWeather, teorizó que este fenómeno podría intensificarse rápidamente conforme gira hacia el noreste durante el fin de semana.

«Se pronostica que este huracán pasará entre Bermudas y la costa este de Estados Unidos la próxima semana. Humberto podría traer vientos racheados y varios centímetros de lluvia a Bermudas», explicó DaSilva.

A las 15:00 horas de este 26 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había ubicado a Humberto a 690 kilómetros al noreste de las Antillas Menores y a 2,965 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. Debido a la distancia entre el huracán y las costas mexicanas, el SMN afirmó que no generará efectos en el país, por lo que tampoco emitieron recomendaciones.

Con corte a las 21:00 horas del viernes, el SMN ubicó a Humberto a 2,970 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. Al igual que en su aviso de la tarde, señalaron que el sistema no genera efectos en el país y no representa peligro para el territorio nacional.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO