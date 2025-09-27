Mueren 150 personas al año por enfermedades cardiovasculares en Tamaulipas

Los padecimientos del corazón y cerebrovasculares representan la primera causa de muerte en el mundo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En Tamaulipas, las enfermedades cardiovasculares se mantienen como una seria amenaza para la salud pública. Cada año, alrededor de 150 personas pierden la vida por este padecimiento, cifra que ubica al estado por encima de la media nacional, informó hoy el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.

Las estadísticas oficiales señalan que esta cifra equivale a 150 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que confirma que el problema supera los promedios nacionales y exige acciones de prevención y atención inmediata. El funcionario recordó que los padecimientos del corazón y cerebrovasculares representan la primera causa de muerte en el mundo, pues concentran hasta 50% de los decesos globales.

El riesgo aumenta con la edad y la falta de revisiones médicas. Hernández Navarro explicó que entre tres y cuatro de cada 10 personas mayores de 55 años que no se realizan chequeos presentan hipertensión, un problema que suele detectarse sólo cuando el paciente ya se siente mal.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud estatal implementó el programa “Código Infarto” en hospitales públicos, con el que se garantiza la disponibilidad de trombolíticos para pacientes que sufren ataques cardiacos, con el objetivo de reducir el número de muertes y salvar vidas en situaciones de emergencia.

De igual manera, se puso en marcha una aplicación para pacientes con riesgo coronario, principalmente aquellos que enfrentan diabetes, obesidad o hipertensión. A través de la Dirección de Medicina de Estilo Saludable, se busca reforzar la atención preventiva, pues 70% de las muertes por estas causas son prevenibles y ya se observa una disminución de fallecimientos en hospitales del estado.

Además, los gobiernos federal y estatal promueven programas como “Vive saludable, vive feliz”, enfocados en el autocuidado, la alimentación balanceada y el manejo del estrés. El secretario destacó también la iniciativa estatal “De corazón a corazón”, impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que ha dado resultados positivos en la atención a enfermedades crónico-degenerativas.

Finalmente, Hernández Navarro exhortó a la población a fomentar estilos de vida saludables, con ejercicio regular y una dieta equilibrada, ya que estas medidas pueden disminuir hasta en 70% los riesgos coronarios.

“En Tamaulipas tenemos políticas claras para enfrentar estas enfermedades, pero lo más importante es que cada persona asuma el compromiso con su propia salud” concluyó.

Por Cynthia Gallardo

