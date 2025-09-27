Niños con cáncer se convierten en policías por un día

La Asociación Civil “Iluminando Corazones a Niños contra el Cáncer” y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas organizaron la jornada.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Cinco niños que luchan contra el cáncer cumplieron su sueño de convertirse en policías por un día, evento que busca crear conciencia sobre la enfermedad.

A los niños se les permitió conocer las funciones de la corporación y de Tránsito Estatal, además de utilizar las patrullas.

La actividad formó parte de las iniciativas de la asociación civil, que apoya a 67 niños de Tamaulipas. Ocho de ellos viven en la zona conurbada y el resto en Ciudad Victoria, Mante entre otros municipios.

La lucha contra el cáncer infantil

El presidente de la asociación, Jorge Mar Gea, explicó que la mayoría de los niños que apoyan se trasladan a Reynosa para recibir su tratamiento de quimioterapia en la clínica 270 del IMSS.

La organización les brinda hospedaje, alimentación y ayuda para su transporte del hospital a la central de autobuses.

«Los niños están muy contentos porque fueron policías un día. Estamos muy contentos con que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas nos haya permitido realizar esta actividad. Septiembre es el mes de la concientización del cáncer infantil y esperamos que más gente tome conciencia de la problemática que se presenta», expresó Mar Gea.

La asociación, que tiene 15 años de operación en Reynosa, apoya a los menores desde su diagnóstico. El tratamiento de cáncer infantil puede durar hasta cinco años, con un periodo de vigilancia de otros cinco años.

«En estos 15 años, la asociación civil ha brindado apoyo a 120 niños. Han fallecido en promedio 60 y otros siguen en su proceso de tratamiento», señaló el presidente de la organización.

La situación actual

El cáncer que más se detecta entre los menores es la leucemia linfoblástica aguda. No obstante, en este 2025 la incidencia no ha sido alta y no se han registrado defunciones entre los niños que reciben apoyo, mientras que la mayoría de las quimioterapias han sido proporcionadas por la seguridad social.

Para financiar sus operaciones,“Iluminando Corazones a Niños contra el Cáncer”, realiza colectas, rifas y eventos deportivos como carreras.

El apoyo que brindan es variado, desde lo más básico, como cubrebocas, gel antibacterial y despensas, hasta el pago de hospedaje, viáticos, sillas de ruedas o prótesis.

Jorge Mar Gea mostró su agradecimiento a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobernador de Tamaulipas por permitir el evento, y adelantó que esta actividad también se replicará en Ciudad Victoria.

Refirió que el porcentaje de niños que vence la enfermedad aún es bajo, pues solo un 20% logra salir adelante.

Sin embargo, la asociación continúa apoyando a los niños y jóvenes que han superado el tratamiento, toda vez que la enfermedad puede regresar.

Por Óscar Figueroa

La Razón