Playa Miramar en la ruta del turismo social carretero: Erasmo González

La nueva ruta inició operaciones este viernes, con corridas diarias que tienen como atractivo adicional el traslado directo de los turistas a los hoteles afiliados

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El presidente municipal de Ciudad Madero Erasmo González Robledo, anunció la puesta en marcha de una nueva ruta de transporte foráneo que marca una alta afluencua del turismo social carretero a través del transporte de pasajeros carretero, que conectará de manera directa a la Playa Miramar con importantes ciudades del país como Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, Zapopan, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Veracruz y más del Bajío.

La nueva ruta inició operaciones este viernes, con corridas diarias que tienen como atractivo adicional el traslado directo de los turistas a los hoteles afiliados de la franja costera, entre ellos Real del Mar, Maeva Miramar, Carasol, Arenas del Mar, Lorencillo Miramar, Tres Soles y Miramar Inn, lo que facilitará la movilidad de visitantes y sus equipajes hasta la puerta de su hospedaje.

El servicio se realiza en unidades modernas Volvo 9800 Euro 6, equipadas con asientos reclinables, pantallas individuales, descansa piernas, aire acondicionado, dos sanitarios y conductores altamente capacitados, lo que garantiza viajes seguros, confortables y de calidad.

El presidente municipal subrayó que esta acción se enmarca dentro de la estrategia de su administración para impulsar el desarrollo económico y turístico de Ciudad Madero, fortaleciendo la derrama económica local y posicionando a Playa Miramar como un destino competitivo a nivel nacional.

El evento protocolario incluyó la participación de Carlos Mendoza, representante de Ómnibus de México, quien señaló que hay una amplia área de oportunidades que registra una amplia demanda del turismo social de entidades que ya conocen a través de la promoción turística del gobierno de Ciudad Madero, con quienes existe el interés de conectar al turismo con playa Miramar.

Erasmo González, hizo un amplio reconocimiento a todos los prestadores de servicios por sumarse a esta conectividad con el turismo social.

Por. José Luis Rodríguez – La Razón.