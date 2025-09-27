Presente Armando Martínez en firma de convenio entre IPN y Gobierno del Estado

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, asistió este viernes a la Firma del Convenio General de Colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, celebrada en el municipio de González. Durante el evento, también se realizó la apertura oficial del Recinto Universitario Polivirtual del IPN.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y contó con la presencia del Director General del IPN a nivel nacional, Dr. Arturo Reyes Sandoval, así como del alcalde anfitrión, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez.

El Dr. Armando Martínez Manríquez destacó la importancia de este tipo de convenios para fortalecer el acceso a la educación superior en la región y reiteró su compromiso con el desarrollo académico como base para el crecimiento económico y social de Altamira.

“Seguimos trabajando por la educación como una de nuestras grandes prioridades, indispensables para el nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Social que ya es Altamira”, subrayó el alcalde.

Además, agradeció la invitación y celebró la sinergia entre los distintos niveles de gobierno e instituciones educativas. Este convenio busca ampliar la cobertura y calidad de la educación técnica y superior en Tamaulipas, fortaleciendo las oportunidades para los jóvenes de la zona sur y otras regiones del estado.

