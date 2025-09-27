Retienen y quitan visa al diputado federal Mario López

El Diputado Federal y ex alcalde de Matamoros, fue detenido la noche del Viernes cuando intentaba ingresar a EU; esta mañana fue escoltado por personal de CBP para regresar a Matamoros.

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- Mario López Hernández “La Borrega”, diputado federal por matamoros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue detenido por las autoridades de Estados Unidos cuando pretendía ingresar a ese país.

El ex alcalde de Matamoros, llegó durante la noche del viernes en una camioneta Suburban blanca al puente internacional Brownsville-Matamoros, pero fue detenido por personal de Aduanas y protección Fronteriza (CBP).

En el lugar, un oficial lo trasladó a las oficinas donde fue interrogado y se le retiró su visa, para después de 12 horas en ese lugar, ser escoltado por personal de CBP a su camioneta para regresar a Matamoros alrededor de las 09:30 horas de este sábado.

Mario López Hernández fue alcalde de Matamoros Matamoros (2018-2021 y 2021-2023), por el partido Morena, y en el 2024 obtuvo una diputación federal por el Partido Verde.

Por Perla Reséndez