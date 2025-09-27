Se acerca descenso de temperaturas

La temporada de frentes fríos 2025-2026 traerá 48 sistemas, menos que en años previos, pero con episodios intensos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La llegada de octubre traerá consigo un cambio marcado en las condiciones climáticas de Tamaulipas y gran parte del país, pues los frentes fríos comenzarán a intensificarse de acuerdo con el pronóstico de la agencia informativa Meteorología Tamaulipas.

A principios de este mes de septiembre, informó la Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temporada 2025-2026, inició oficialmente en septiembre y concluirá en mayo, y donde se tienen contemplados 48 frentes fríos.

Este número es menor entre 4 y 8 sistemas que los registrados en las dos temporadas anteriores, aunque no esto no quiere decir que el frio no calará en los meses más intensos.

El organismo explicó que los descensos de temperatura comenzarán a sentirse con mayor fuerza durante el otoño, particularmente en los meses de noviembre y diciembre, donde los contrastes térmicos serán más notorios.

“El invierno promete una que otra sorpresa. A pesar de que serían un poco más los días cálidos, la combinación de ciertos factores puede propiciar el ingreso de potentes masas de aire ártico combinadas con humedad tropical”, señaló.

Según el pronóstico, las heladas serían más probables durante el invierno, especialmente en los meses de enero y febrero, cuando los efectos de las masas de aire polar suelen ser más severos.

Dichos fenómenos podrían impactar tanto en zonas urbanas como en áreas rurales, donde los efectos en la agricultura y ganadería requieren mayor atención preventiva.

La agencia recordó que desde el pasado 10 de septiembre se intensificó el vórtice polar, fenómeno atmosférico de gran escala que consiste en un cinturón de vientos fríos y fuertes que rodean la región del Ártico.

Su debilitamiento o desplazamiento hacia latitudes más bajas es lo que permite la llegada de aire helado al territorio nacional, aumentando así la incidencia de frentes fríos conforme avanza la temporada.

Meteorología Tamaulipas subrayó que, aunque el número de sistemas frontales sea ligeramente menor al de años anteriores, la intensidad de algunos de ellos podría ser significativa, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los reportes oficiales y a los avisos de Protección Civil.

Finalmente, se indicó que los contrastes térmicos, las lluvias y la interacción con humedad tropical marcarán esta temporada, donde los cambios bruscos de clima serán una constante a lo largo del territorio tamaulipeco.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón