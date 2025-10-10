Alza al IEPS es “golpe” al bolsillo de las familias

El aumento al impuesto Especial sobre Producción y Servicios en comida chatarra, refrescos, tabaco; impactará economía familiar y a negocios, alerta la FECANACO

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas azucaradas, tabaco, alcohol y comida chatarra afectará principalmente a los consumidores y, en menor medida, a las empresas, advirtió Abraham Rodríguez Padrón, presidente estatal de FECANACO.

Explicó que la medida del gobierno federal busca regular el consumo de productos que afectan la salud, pero el efecto real recaerá en la economía familiar, ya que estos productos difícilmente dejarán de comprarse.

Además, señaló que el aumento del impuesto no reduce el consumo, sino que encarece los productos y contribuye a la inflación.

Rodríguez Padrón enfatizó que FECANACO trabaja para evitar la creación de nuevos impuestos o incrementos adicionales, buscando que el presupuesto de ingresos y egresos no afecte a los consumidores ni al comercio local.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON