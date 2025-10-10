Colapsa el sur por dos días de lluvias

En Ciudad Madero y Altamira, las lluvias acumuladas en menos de 24 horas superaron las 6 pulgadas, provocando calles anegadas, hundimientos, suspensión de clases y pérdidas económicas.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Las lluvias registradas durante las últimas horas provocaron afectaciones de movilidad y económicas para los habitantes de la zona sur de Tamaulipas.

En Ciudad Madero, se reportó un vehículo arrastrado por la fuerte corriente hasta quedar atascado en un canal.

Además, se produjeron inundaciones en la zona oriente, poniente y norte del municipio a causa de las intensas lluvias.

El sector comercial, reportó pérdidas millonarias a causa de la falta de transporte y de las condiciones climáticas impidieron el movimiento de consumidores.

De acuerdo con autoridades de educación, se estima que en los poco más de 200 instituciones escolares se produjo ausentismo de mas del 90 por ciento.

Las vialidades afectadas fueron la calle Álvaro Obregón en el cruce con León, Mérida, Jaumave, así como en la calle Jiménez, Necaxa, Tamaulipas, Calle 4, entre otras.

En el cruce de la calle Jaumave y Servando Canales se registró el hundimiento de concreto de forma considerable.

Varios vehículos quedaron varados en los “ríos” que se formaron desde temprana hora en calles y avenidas.

Las autoridades habilitaron el refugio temporal en el gimnasio Américo Villarreal, mientras que un autobús del Ayuntamiento prestó el servicio de transporte a lo largo del día para enfrentar la falta de unidades de pasajeros.

Debido a la magnitud de las lluvias, se activó el Plan Marina de auxilio a la población, con la participación de elementos navales y personal de Protección Civil que realizaron recorridos de supervisión y apoyo en zonas afectadas.

Asimismo, se acordó que los menores podrían tomar clases de forma virtual, ante las complicaciones para trasladarse a los planteles por la acumulación de agua en diversas colonias.

Por su parte, el transporte público prestó el servicio de forma parcial, ya que algunas rutas suspendieron recorridos en sectores donde las avenidas permanecieron bajo el agua por varias horas.

Autoridades municipales y estatales mantienen el monitoreo de los niveles pluviales y exhortaron a la ciudadanía a evitar transitar por calles inundadas, así como a reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.

CAYERON MÁS DE CINCO PULGADAS DE LLUVIA EN 24 HORAS

En menos de 24 horas, Ciudad Madero acumuló más de cinco pulgadas de lluvia, confirmó el presidente municipal Erasmo González Robledo.

El mandatario destacó que se trató de una cantidad extraordinaria de precipitación que afectó diversos puntos de la ciudad.

“El día de hoy en la mañana hicimos una evaluación… Estamos estimando que fueron aproximadamente un poco más de cinco pulgadas en menos de 24 horas las que cayeron en Ciudad Madero, en la zona sur”, explicó el alcalde.

El municipio, dijo que trabaja de manera coordinada con Protección Civil del Estado, Conagua y personal de apoyo municipal para desalojar el agua acumulada, principalmente en sectores críticos.

“Vamos a trabajar con ellos en el transcurso de este día para desalojar sobre todo el punto del Hipódromo, que es uno de los más sensibles que hay en la ciudad”, afirmó.

González Robledo precisó que los tres puntos más importantes con afectación son la colonia Hipódromo, la calle Cuarta en la Laguna Nueva Amanecer y Sarabia, en la Ampliación Unidad Nacional. A estos se suman zonas con atención preventiva, como el cruce de Necaxa con Jiménez, la escuela Melchor Ocampo».

En cuanto a viviendas con ingreso de agua, reportó solo tres en el sector Miguel Hidalgo Oriente, donde la acumulación fue mínima. “Ahorita ya no tienen agua; hicimos el recorrido y fueron tres viviendas, es prácticamente mantener la atención para que la humedad no les afecte”, dijo.

Agregó que el municipio activó un refugio temporal en el auditorio Américo Villarreal, ante el pronóstico de más lluvias y la necesidad de resguardar a personas vulnerables.

Sobre el panorama meteorológico, el alcalde señaló que el pronóstico es de menos lluvia en comparación con la jornada anterior y que el río Pánuco no representa riesgo para el desfogue natural de las aguas. “Creemos que el río Pánuco no va a ser problema para que se desalojen las aguas que estamos viendo; están fluyendo”, apuntó.

Finalmente, agradeció el apoyo del personal de la refinería Francisco I. Madero por colaborar en la limpieza de canales interiores que permiten un desahogo más rápido de la colonia Hipódromo, e hizo un llamado a la ciudadanía a evitar salir si no es necesario mientras continúan las labores de desagüe.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

Inundan lluvias 9 colonias de Altamira

Las intensas lluvias causaron inundaciones en al menos nueve colonias de Altamira, por tal motivo las autoridades solicitaron el apoyo de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para posibles evacuaciones.

La directora de Protección Civil, María Luisa Cuevas Rivera, confirmó que el nivel del agua es crítico en algunos sectores del municipio.

“Tengo nueve colonias: Américo Villarreal como un 30 por ciento inundada, Villas de Altamira, Huatulquito donde está un poco más crítico, Tampico Altamira, Laguna Florida, Vuelta de las Yeguas, Francisco I. Madero y Lomas de Altamira”, detalló.

Resaltó la funcionaria que ya pidió el apoyo de la Marina y Sedena para poder evacuar a las familias que habitan las zonas de riesgo.

La situación es particularmente delicada en la colonia Los Presidentes, Sector Uno, donde el dren pluvial se desbordó y afectó a tres familias de forma crítica.

En la Américo Villarreal, el agua llegó a los domicilios de tres calles, aunque las familias se niegan a salir, aunque piden agilizar el desfogue del agua.

Protección Civil indicó que solo ha caído una pulgada de precipitación pluvial en Altamira, pero las autoridades esperan dos pulgadas más para este viernes.

María Luisa Cuevas Rivera, añadió que los Bomberos Municipales han atendido la caída de diez árboles a causa de los fuertes vientos y la humedad.

Por Óscar Figueroa

Expreso La Razón