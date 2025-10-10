Dejan las lluvias cierre de calles sin daños graves

Reporta Protección Civil que las precipitaciones más importantes se han registrado en el Centro y sur del Estado, sin afectaciones graves; solo cierre de vialidades; mantienen monitoreo por crecida de ríos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las lluvias registradas entre la tarde del miércoles y este jueves han provocado encharcamientos e inundaciones menores en distintos puntos del centro y sur de Tamaulipas, principalmente en los municipios de Tampico, Madero, Altamira y Ciudad Victoria, donde algunas vialidades tuvieron que ser cerradas temporalmente al paso vehicular.

De acuerdo con Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, las afectaciones no han sido severas, aunque sí se mantiene vigilancia ante posibles incrementos en los niveles pluviales durante las próximas horas.

Lo único intenso ha sido la bajada de agua a ríos que cruzan por la capital del Estado, como el San Marcos y demás caudales que nacen de la Sierra Madre Oriental y que desembocan al río Corona, que a su vez, culmina en la Presa Vicente Guerrero.

“Hasta el momento hay vialidades afectadas en Tampico, Madero, Altamira y Victoria. Algunas se encuentran cerradas en los vados por acumulación de agua”, informó el funcionario estatal.

Mientras tanto, la Misión ECO 24 de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), en conjunto con Protección Civil Tamaulipas y la Dirección de Protección Civil Tampico, realizó recorridos de supervisión en colonias donde se han registrado anegaciones menores.

Las brigadas verifican el funcionamiento de cárcamos y sistemas de drenaje, y en puntos como la colonia Vicente Guerrero, maquinaria y personal municipal trabajan en el retiro de costaleras para permitir el flujo del agua hacia el sistema lagunar, con el fin de reducir riesgos ante la presencia de una zona de baja presión en el Golfo de México.

Sin embargo, mientras las autoridades estatales y federales redoblan acciones preventivas, desde el sector meteorológico privado surgió un llamado urgente: reactivar el radar meteorológico de Altamira, fuera de servicio desde hace varios meses.

A través de redes sociales, páginas especializadas en monitoreo del clima en el sur del estado denunciaron que el radar local “ha brillado por su ausencia” durante este año, pese a los eventos de lluvia significativos registrados.

“Estamos monitoreando las lluvias al estilo de 1985… vía satélite”, publicaron.

“Hacemos un llamado a los tres gobiernos municipales del sureste de Tamaulipas:Altamira, Tampico y Ciudad Madero, así como al Gobierno del Estado, para que insistan ante el Gobierno Federal en la reactivación o mantenimiento del radar meteorológico de Altamira”.

Los especialistas advirtieron que, sin esa herramienta, las autoridades dependen parcialmente del radar de Brownsville, Texas, lo que limita la precisión en el seguimiento y pronóstico de las tormentas que impactan la región.

“La meteorología salva vidas y propiedades, pero sin las herramientas adecuadas se complica la prevención de riesgos y desastres. Ya es 2025”, señalaron.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON