Esto dijo el Comité sobre por qué Donald Trump no ganó el Premio Nobel de la Paz

El presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz fue cuestionado sobre por qué el galardón no fue entregado a Trump. Conoce aquí qué fue lo que respondió.

ESTADOS UNIDOS.- Pese a la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Premio Nobel de la Paz 2025 fue entregado esta mañana a María Corina Machado por su trabajo como opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La Casa Blanca no recibió bien la noticia y criticó que el Comité del Nobel de la Paz antepuso la política por no entregar el premio al presidente Trump.

¿Por qué Trump no ganó el Nobel de la Paz?

El presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, fue cuestionado sobre por qué no se había entregado el galardón al presidente estadunidense, especialmente después del acuerdo de paz entre Israel y Hamás logrado a través de la mediación de Trump.

A lo largo de la larga historia del Premio Nobel de la Paz, este comité ha presenciado cualquier tipo de tensión mediática en las campañas. Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas, de lo que es para ellos el que lidera la paz. Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los laureados, y esa sala está llena de coraje e integridad. Por eso, basamos nuestra decisión únicamente en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel”, respondió.

Aunque Watne Frydnes no dio una respuesta concreta al cuestionamiento, defendió que el premio fue otorgado a la persona que, en su consideración, lo merece por sus trabajos.

Casa Blanca critica entrega de premio

Tras el anuncio, el portavoz de la Casa Blanca, Steve Cheung, sostuvo que el Comité del Premio Nobel de la Paz antepuso la política a la hora de decidir quién sería galardonado,

El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una publicación en la red social X.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.