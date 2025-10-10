Estos estados se verán afectados por la llegada de un nuevo Frente Frío a partir del sábado 11 de octubre

MÉXICO.- El Frente Frío 6 azotará este fin de semana al país, interactuando con los remanentes del ciclón tropical Raymond, lo que provocará una baja en las temperaturas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado algunas zonas del país llegarán a 0 grados.
La recomendación de las autoridades es prevenirse ante el descenso de las temperaturas este sábado 11 de octubre por este fenómeno que comenzará en Baja California, pero avanzará hacia varias zonas del país.
¿Cuándo afectará el Frente Frío a México?
De acuerdo con el Servicio Meteorológico, el sábado el ciclón tropical Raymond se desplazará al suroeste de las costas de Baja California Sur y entrará el territorio nacional esa noche o las primeras horas del domingo, disipándose en el transcurso del lunes sobre el golfo de California.
Este sistema interactúa con un frente frío que ingresará sobre Baja California, originando probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado sobre entidades del noroeste del territorio nacional.
Las temperaturas mínimas podrían descender hasta 0 °C o menos en zonas serranas de Baja California. Aunque en este mismo periodos se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias sobre gran parte del país, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se posicionará sobre el territorio mexicano, indicó la dependencia.
¿Qué estados tendrán temperaturas muy bajas el sábado 11 de octubre?
Varios estados en la zona del golfo de California y el norte del país experimentaron temperaturas congelantes, aunque no serán los únicos. El frío comenzará a bajar durante la noche del sábado y tocará su punto máximo durante la madrugada del domingo. Esta es la lista completa:
Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C (durante la madrugada del domingo):
- Zonas serranas de Baja California
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C (durante la madrugada del domingo):
- Zonas serranas de Chihuahua
- Zonas serranas de Durango
- Zonas serranas de Estado de México
- Zonas serranas de Tlaxcala
- Zonas serranas de Puebla
- Zonas serranas de Veracruz
¿Qué estados tendrán lluvias el sábado 11 de octubre?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (centro y este)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Baja California
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- Aguascalientes
CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.