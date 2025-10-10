Estos estados se verán afectados por la llegada de un nuevo Frente Frío a partir del sábado 11 de octubre

Al menos 7 estados tendrán temperaturas de 5 a - 5 grados durante el fin de semana; además, se prevén lluvias en varias regiones del país

MÉXICO.- El Frente Frío 6 azotará este fin de semana al país, interactuando con los remanentes del ciclón tropical Raymond, lo que provocará una baja en las temperaturas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado algunas zonas del país llegarán a 0 grados.

La recomendación de las autoridades es prevenirse ante el descenso de las temperaturas este sábado 11 de octubre por este fenómeno que comenzará en Baja California, pero avanzará hacia varias zonas del país.

¿Cuándo afectará el Frente Frío a México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico, el sábado el ciclón tropical Raymond se desplazará al suroeste de las costas de Baja California Sur y entrará el territorio nacional esa noche o las primeras horas del domingo, disipándose en el transcurso del lunes sobre el golfo de California.

Este sistema interactúa con un frente frío que ingresará sobre Baja California, originando probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado sobre entidades del noroeste del territorio nacional.

En el golfo de California el frente frío y el ciclón tropical complicarán el clima | Cuartoscuro

Las temperaturas mínimas podrían descender hasta 0 °C o menos en zonas serranas de Baja California. Aunque en este mismo periodos se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias sobre gran parte del país, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se posicionará sobre el territorio mexicano, indicó la dependencia.

¿Qué estados tendrán temperaturas muy bajas el sábado 11 de octubre?

Varios estados en la zona del golfo de California y el norte del país experimentaron temperaturas congelantes, aunque no serán los únicos. El frío comenzará a bajar durante la noche del sábado y tocará su punto máximo durante la madrugada del domingo. Esta es la lista completa:

Temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C (durante la madrugada del domingo):

Zonas serranas de Baja California

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C (durante la madrugada del domingo):

Zonas serranas de Chihuahua

Zonas serranas de Durango

Zonas serranas de Estado de México

Zonas serranas de Tlaxcala

Zonas serranas de Puebla

Zonas serranas de Veracruz

Habrá lluvias en algunas regiones del país | Cuartoscuro

¿Qué estados tendrán lluvias el sábado 11 de octubre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Baja California Sur (sur)

Sonora (centro y este)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Baja California

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Morelos

Puebla

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.