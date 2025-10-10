Familias de zonas bajas de Tampico enfrentan filtraciones por acumulación de agua

Los vecinos del sector manifestaron preocupación ante la posibilidad de que las lluvias continúen, pues temen mayores daños en sus hogares si el agua sigue subiendo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las lluvias continuas que se registran desde el jueves han comenzado a generar afectaciones en viviendas ubicadas en zonas bajas de Tampico. Tal es el caso de la familia Méndez, residente de la colonia Del Pueblo, quienes reportaron que el agua comenzó a filtrarse por el piso de su vivienda hasta alcanzar los muebles y electrodomésticos.

De acuerdo con el testimonio de los afectados, el problema inició la tarde del jueves; sin embargo, durante la madrugada de este viernes el nivel del agua aumentó, obligándolos a sacar el líquido con cubetas. Más tarde, un vecino les prestó una bomba para intentar desalojar el exceso acumulado.

La vivienda, ubicada en la calle Carlos Canseco número 802, se encuentra en una zona baja donde el agua primero se acumuló en el patio y posteriormente comenzó a brotar del suelo del interior, mojando sala, comedor y refrigerador.

Por Cynthia Gallardo

La Razón