Prohíben a ex Secretaria de Finanzas salir del país

Un juez impuso medidas cautelares a María de Lourdes “N”, ex secretaria de Finanzas en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tras comparecer a juicio este jueves, un juez dictó medidas cautelares a María de Lourdes “N” exsecretaria de Finanzas del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, a quien se le acusa de los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

De acuerdo a la información proporcionada por los representantes legales del gobierno tamaulipeco, el juez realizó este día la audiencia y prohibió a la ex funcionaria de Cabeza de Vaca salir de Reynosa y del país.

Maria de Lourdes “N” es señalada por hechos que ocurrieron el 5 de agosto de 2021, en las oficinas del Gobierno del Estado, en su calidad de servidora pública como secretaria de Finanzas, por dar una aplicación distinta a los fondos públicos que tenía a su cargo por la cantidad de $139,328,239.47.

Durante la audiencia de este jueves, el juez dispuso la firma periódica de María de Lourdes “N” en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) cada 8 días; una garantía de 300 mil pesos y la prohibición para salir de la ciudad de Reynosa.

Asimismo, se estableció que la próxima audiencia se realizará el próximo 14 de octubre a las 17:00 horas.

La ex Secretaria de Finanzas se suma a la lista de funcionarios de la administración anterior que enfrentan procesos ante la justicia.

En el mes de agosto, una jueza de la Primera Región de Tamaulipas dictó fallo condenatorio contra Mario Gómez Monroy, ex Secretario de Educación, tras encontrarlo penalmente responsable de ejercicio ilícito de servicio público y peculado.

En agosto de 2023, el ex funcionario fue vinculado a proceso por un Juez de control por los delitos de peculado y ejercicio ilícito de servicio público al presuntamente desviar del erario poco más de 8 millones de pesos.

Al respecto el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario, presidido por Marta Patricia Rodríguez Salinas, Jueza de la Primera Región del Primer Distrito Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), dictó el fallo condenatorio en contra del ex Secretario de Educación de la anterior Administración.

Rodríguez lo encontró penalmente responsable de los delitos de ejercicio ilícito de servicio público y peculado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 209, 211, 218, y 219, del código penal del Estado.

En la primera de las dos hipótesis de fecha 15 de enero de 2018, Monroy, en su calidad de servidor público celebró un convenio de colaboración de pago de prima de seguro individual voluntario con cargo a nómina con la aseguradora Metlife México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, con efectos legales en Ciudad Victoria.

En virtud de que en dicho acto intervino el servidor público representante entonces de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), como subsecretario de administración en la mencionada dependencia conducta que desplegó sin que su cargo le facultara esa función, luego de que la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, dispone en su artículo 13 que al frente de cada dependencia habrá un titular quién ejercerá las funciones de su competencia.

Por Staff

Expreso-La Razón