Tráiler en contra desata el caos

Operador de la unidad equivoca de carril e impacta a una camioneta, pierde el control y choca a otros tres vehículos de carga

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un operador de un tráiler puso en peligro a los ocupantes de una camioneta en la que viajaban dos mujeres y un bebé, al conducir en sentido contrario y colisionar con ellos, así como con otros tres tractocamiones.

Además, el conductor se enfrentó con un cuchillo a la policía hasta que finalmente fue sometido.

Según la Secretaría de Seguridad Pública, el accidente ocurrió a las 06:00 horas en el kilómetro 77 de la carretera Victoria-Monterrey, a la altura del municipio de Hidalgo.

Los cuerpos de emergencia atendieron a las dos mujeres y al bebé de cuatro meses, quienes sufrieron golpes debido al impacto contra la camioneta en la que viajaban.

La camioneta circulaba de sur a norte por su carril, cuando un tráiler de caja cerrada, que se desplazaba en sentido contrario, invadió su trayectoria.

El operador se equivocó de carril al entrar a la cabecera municipal y, de manera dramática, colisionó con la familia. Tras el impacto, perdió el control y se estrelló contra otro tráiler estacionado.

En un intento de fuga, buscó incorporarse a los carriles de norte a sur, pero terminó colisionando con otros dos camiones. Finalmente, el responsable se estrelló contra una antigua bodega de la agencia Carta Blanca.

Testigos aseguraron que el operador profería incoherencias. Cuando llegaron elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal, tuvieron que usar la fuerza para detenerlo, ya que el individuo se resistió al arresto.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón