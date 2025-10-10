Urge ayudar a Emili; necesita un estudio

Enfrenta con valentía el cáncer de mama etapa 2; requiere de la ayuda de personas generosas para pagar un estudio de 17 mil 500 pesos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A sus 29 años, Rosa Emili González Obregón libra una de las batallas más difíciles de su vida.

Originaria de Ciudad Victoria y residente en Matamoros, enfrenta con fe y esperanza el cáncer de mama en etapa 2, aferrándose al amor de sus tres hijos y al apoyo de la comunidad que se ha unido a su causa.

“Hace dos años me hicieron una biopsia y estaba libre de cáncer; yo cantaba victoria y le daba gracias a mi Dios. Dos años después me hicieron otra biopsia, pero ahora no fue para agradecer, sino para pedir sanidad”, relata Emili, con la voz entrecortada pero la fe intacta.

Desde hace tres meses vive con su madre en el fraccionamiento Las Brisas, para poder atenderse médicamente, mientras sus hijos permanecen al cuidado de su expareja.

A través del grupo en redes sociales “Apoyando a Emili”, ha logrado reunir recursos para su tratamiento y estudios médicos, además de organizar ventas de comida con familiares y amigos.

Emili ya completó cinco sesiones de quimioterapia, pero ahora necesita realizarse una tomografía axial contrastada, estudio indispensable para determinar si el cáncer continúa activo.

El costo es de 17,500 pesos, una cantidad que representa su esperanza de vida.

“Soy una mujer de 29 años con cáncer de seno en etapa 2. Necesito mucho de su apoyo para mi medicamento y traslados”, comparte en sus redes, donde ha recibido muestras de solidaridad.

La comunidad de Matamoros se ha sumado a su causa, demostrando que #SomosMásLosBuenos. Cada mensaje, oración y apoyo económico fortalecen su espíritu en esta lucha.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 868 537 3741 o acudir a su domicilio en Bahía de Ascensión 102, Paseo de las Brisas, Matamoros.

Hoy más que nunca, Emili necesita de todos.

Elevemos oraciones para que Emili venza al cáncer.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

