VIDEO: Decoración de Halloween simulando incendio hace que vecinos casi llamen a los bomberos

Una casa en Carolina del Sur impactó en Halloween al simular un incendio con luces y humo, generando confusión entre vecinos y furor en redes sociales.

FOUNTAIN INN, CAROLINA DEL SUR.- Con la llegada de Halloween, la creatividad de los fanáticos de esta festividad no deja de sorprender. Tal es el caso de una casa en Fountain Inn, Carolina del Sur, cuya decoración ha dejado a más de uno con la boca abierta… y el teléfono en la mano, a punto de llamar a emergencias.

A través de la cuenta de TikTok @tylerandmichaelade, se compartió un video que rápidamente se volvió viral. En él, se puede ver cómo una vivienda de dos pisos parece estar envuelta en llamas, gracias a un impresionante juego de luces y efectos especiales que simulan un incendio desde el interior.

La ilusión es tan convincente que los propietarios han tenido que pedir a sus vecinos que no llamen a los bomberos, ya que se trata únicamente de una decoración para Halloween. Desde el exterior, la casa se ve totalmente a oscuras, mientras que en el interior, luces rojizas en constante movimiento dan la apariencia de fuego real saliendo por las ventanas.

@themillerstok This house looked like it was on fire and the owners have asked that people stop calling the fire department 🔥 because it’s just a Halloween decoration in Fountain Inn, SC ♬ Whatcha Gonna Do – The Valdons

Usuarios reaccionan:

«Eso es cosa del maligno, ¡qué miedo!».

«El premio a la mejor decoración de Halloween es para ellos».

«Me da calor de solo verla».

«Esto debería ser 100 % ilegal»

«El niño que gritaba ‘¡lobo!'»

Aunque algunos bromearon diciendo que hasta Satanás se sintió engañado, lo cierto es que esta decoración no solo causó terror, sino también admiración por el nivel de detalle y realismo.

Sin duda, esta casa se ha ganado un lugar especial como una de las decoraciones de Halloween más impactantes de este año.