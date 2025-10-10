¡Yeray gana dos oros en Juegos de la DGETI!

Yeray Becerra brilló con dos oros en estatal

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El victorense Yeray Becerra brilló una vez más en la pista y se coronó campeón estatal en los Juegos Deportivos de la DGETI, celebrados en la ciudad de Tampico.

El talentoso atleta se impuso con autoridad en las pruebas de 400 y 800 metros planos, dejando claro por qué es uno de los referentes del atletismo juvenil en la entidad.

Con esta actuación, Yeray aseguró su boleto a la fase nacional, donde representará nuevamente a Tamaulipas con orgullo y determinación.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO