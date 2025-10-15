Capitanía de Puerto Regional de Tampico pide extremar precauciones a embarcaciones por el arrastre de palizada en el río Pánuco

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La capitanía de puerto regional en Tampico emitió el aviso 071/2025 para hacer del conocimiento a los marinos, pescadores, prestadores de servicios y comunidad marítima en general que debido a las fuertes precipitaciones que se registraron en la última semana en zonas altas e inmediaciones de la cuenca del río Pánuco y que se prevé continúen durante la temporada de lluvias, se ha observado un incremento de la corriente y nivel del río Pánuco que favorece el arrastre de palizada y troncos en mayor cantidad.
La dependencia federal con la finalidad de evitar accidentes e incidentes así como preservar la seguridad y la vida humana en la mar y vías navegables emitió las siguientes recomendaciones:
- Suspender cualquier tipo actividad y/o maniobra cuando se vea comprometida la seguridad de las embarcaciones y artefactos navales, así como la vida misma.
- Se deberá revisar y reforzar los cabos de amarre y sus accesos a bordo de las embarcaciones atracadas en cada una de las Terminales Portuarias.
- Los prestadores de servicios de los pasos de lanchas de transbordo de pasaje, propietarios de embarcaciones y las que operan en el canal de navegación del rio Pánuco, deberán de implementar las medidas de precaución y/o prevención correspondiente y mantenerse informados del nivel del río considerando incluso la suspensión del servicio en horas nocturnas si fuese necesario.
- Extremar precaución al encontrarse navegando en el río Pánuco evitando en todo momento acercarse a los
acumulamientos de basura y palizada para evitar que los motores se lleguen a empropelar.
- Mantenerse informados de las condiciones meteorológicas locales que se emiten diariamente por VHF- canal 12
Capitanía de Puerto por la Autoridad Marítima Nacional (Capitanía de Puerto Regional en Tampico).
- Seguir las recomendaciones y lineamientos emitidos por la Autoridad Marítima Nacional y locales, en relación con la prevención y salvaguarda de la vida humana en la mar, en las vías navegables, en costas y en las playas.
- Deberán tomar medidas de precaución las embarcaciones de turismo, recreo y deportivas, así como actividades acuáticas en zona de playa por presencia de palizada.
Lo anterior lo dio a conocer la Capitanía de Puerto Regional de Tampico con fundamento con los artículos 2, 13 y 17.
Por. Cynthia Gallardo
La Razón