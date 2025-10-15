Capitanía de Puerto Regional de Tampico pide extremar precauciones a embarcaciones por el arrastre de palizada en el río Pánuco

Se ha observado un incremento de la corriente y nivel del río Pánuco que favorece el arrastre de palizada y troncos en mayor cantidad.



10:23 am

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La capitanía de puerto regional en Tampico emitió el aviso 071/2025 para hacer del conocimiento a los marinos, pescadores, prestadores de servicios y comunidad marítima en general que debido a las fuertes precipitaciones que se registraron en la última semana en zonas altas e inmediaciones de la cuenca del río Pánuco y que se prevé continúen durante la temporada de lluvias, se ha observado un incremento de la corriente y nivel del río Pánuco que favorece el arrastre de palizada y troncos en mayor cantidad. La dependencia federal con la finalidad de evitar accidentes e incidentes así como preservar la seguridad y la vida humana en la mar y vías navegables emitió las siguientes recomendaciones: Suspender cualquier tipo actividad y/o maniobra cuando se vea comprometida la seguridad de las embarcaciones y artefactos navales, así como la vida misma. Se deberá revisar y reforzar los cabos de amarre y sus accesos a bordo de las embarcaciones atracadas en cada una de las Terminales Portuarias. Los prestadores de servicios de los pasos de lanchas de transbordo de pasaje, propietarios de embarcaciones y las que operan en el canal de navegación del rio Pánuco, deberán de implementar las medidas de precaución y/o prevención correspondiente y mantenerse informados del nivel del río considerando incluso la suspensión del servicio en horas nocturnas si fuese necesario. Extremar precaución al encontrarse navegando en el río Pánuco evitando en todo momento acercarse a los

acumulamientos de basura y palizada para evitar que los motores se lleguen a empropelar. Mantenerse informados de las condiciones meteorológicas locales que se emiten diariamente por VHF- canal 12

Capitanía de Puerto por la Autoridad Marítima Nacional (Capitanía de Puerto Regional en Tampico). Seguir las recomendaciones y lineamientos emitidos por la Autoridad Marítima Nacional y locales, en relación con la prevención y salvaguarda de la vida humana en la mar, en las vías navegables, en costas y en las playas. Deberán tomar medidas de precaución las embarcaciones de turismo, recreo y deportivas, así como actividades acuáticas en zona de playa por presencia de palizada. Lo anterior lo dio a conocer la Capitanía de Puerto Regional de Tampico con fundamento con los artículos 2, 13 y 17. Por. Cynthia Gallardo La Razón