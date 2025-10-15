Cierra su ciclo laboral tras 45 años de servicio en vacunación

Con el corazón lleno de recuerdos y la satisfacción del deber cumplido, Leticia Guadalupe Torres Mascorro inicia una nueva etapa de su vida, dejando atrás el uniforme, pero no el legado de una mujer que dedicó su vida a cuidar la salud de los tamaulipecos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Con una mezcla de orgullo, nostalgia y gratitud, Leticia Guadalupe Torres Mascorro cerró este miércoles su etapa laboral tras 45 años de servicio en el sistema de salud, donde dejó una huella imborrable como coordinadora del programa de vacunación universal.

Originaria de Ciudad Victoria, Leticia inició su trayectoria a los 22 años en la ciudad de Matamoros, donde laboró en los centros comunitarios durante cuatro años, en los inicios del sistema de salud comunitaria. Posteriormente fue enviada al Centro de Salud de Llera, para después establecerse de forma definitiva en la Jurisdicción Sanitaria de Victoria, lugar que se convirtió en su segundo hogar.

“Formé grandes enfermeras que estuvieron conmigo en el programa, muchas de contrato que luego obtuvieron su base, y esa es una de mis mayores satisfacciones”, compartió con evidente emoción.

Leticia ha sido testigo de la evolución del programa de vacunación universal, el cual inició oficialmente alrededor de 1991 y 1992, periodo en el que asumió el cargo de coordinadora. Durante décadas, su labor fue clave para la protección de la salud pública en Tamaulipas, incluso durante los años más difíciles de la pandemia.

A lo largo de su carrera, no solo consolidó su experiencia profesional, sino que también continuó su formación académica, cursando la preparatoria, la licenciatura y una maestría mientras atendía su vida familiar y profesional.

Este miércoles, Leticia realizó su última checada de salida, despidiéndose entre abrazos, aplausos y lágrimas de sus compañeros. “Tengo sentimientos encontrados, son muchos años de convivir con mis compañeros, pero me voy contenta, orgullosa de mi trabajo y de mi programa”, expresó.

Por Raúl López García