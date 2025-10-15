Corre, zigzaguea y acaba en ‘urgencias’

Con serias heridas resultó un motociclista al conducir imprudentemente sobre el ‘8’ frente a casa de gobierno: no portaba casco

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un motociclista resultó gravemente lesionado tras un accidente ocasionado por conducir de manera temeraria y sin casco protector en la avenida Tamaulipas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 07:30 horas frente a la Casa de Gobierno, destacando los riesgos de la falta de responsabilidad vial.

Según el reporte de las autoridades, el conductor de la motocicleta realizaba maniobras peligrosas y prohibidas, filtrándose entre los carriles de vehículos durante el tráfico intenso de la hora pico.

Al intentar zigzaguear, perdió el control y colisionó de lleno contra un automóvil, lo que provocó que saliera proyectado contra el pavimento.

La gravedad del incidente se complicó debido a la ausencia de medidas de seguridad. Las investigaciones confirmaron que el motociclista no portaba casco ni ningún otro equipo de protección, lo que incrementó la severidad de sus lesiones en comparación con un escenario donde hubiera utilizado el equipo adecuado.

Paramédicos atendieron al herido en el lugar y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Mientras tanto, elementos de Tránsito Municipal realizaron los peritajes correspondientes, lo que ocasionó una breve interrupción en la circulación de la avenida.

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón