Destruye su Kia en el 20 Anaya

Por no respetar el señalamiento de alto se estrelló contra una camioneta Ford tipo van, propiedad de una empresa de paquetería

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Elementos de Protección Civil del Estado brindaron primeros auxilios a dos conductores lesionados tras un aparatoso choque en la intersección de la calle 20 y la avenida Anaya, en Ciudad Victoria.

El incidente ocurrió a las 16:00 horas de este martes, cuando los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender a una mujer y un hombre, ambos de aproximadamente 30 años.

Afortunadamente, ninguno sufrió lesiones graves, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

El perito de tránsito en turno señaló como presunta responsable a la conductora de un vehículo Kia Rio, que circulaba de norte a sur por la calle 20. Al llegar a la intersección con la avenida Anaya, no respetó el señalamiento de alto y colisionó contra una camioneta tipo van de la marca Ford, propiedad de una empresa de paquetería, que se desplazaba de oriente a poniente.

El impacto, ocurrido en el lado derecho de la camioneta, provocó que esta girara y quedará en sentido contrario a su dirección original.

Vecinos que escucharon el estruendo salieron de inmediato y, al percatarse de la gravedad del accidente, llamaron al 911 para solicitar apoyo.

Las autoridades de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y determinar las responsabilidades.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón