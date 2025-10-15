Luchan por Ezra con amor Teletón

La familia ha sacrificado aspectos de la vida social, pero lo hacen con todo el corazón y amor del mundo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A la familia Tampiqueña, Espinoza Vázquez, el diagnóstico de un padecimiento de su pequeño hijo de nombre, Ezra prácticamente les cambió la vida, pero los hizo más fuertes.

No se lo esperan, mucho menos estaban preparados, pero el centro de rehabilitación e inclusión infantil teletón ( CRIT ) Tamaulipas, ha resultado una esperanza de poder soñar,

“Es un masazo en tu vida, fuimos con el neuropediatra, ya cuando tenemos la prueba genética, se siente que todo se derrumba, no me lo esperaba comenta la madre con voz firme pero emocional al recordar el día en que les informaron sobre la condición de su hijo. El diagnóstico es “distrofia muscular” que provoca debilidad de los músculos. Con el tiempo, la debilidad empeora y puede causar problemas para caminar y realizar las actividades diarias. Algunos tipos de distrofia muscular también pueden afectar otros órganos.

Y a partir de este momento, Susana Vázquez de 40 años y Carlos Espinoza de la misma edad han enfrentado una valiente lucha todos los días los tres 165 días del año, sin descanso, sin cansancio, con mucha fe y ganas de querer sacar a su hijo adelante.

Al principio todo fue difícil, me describen como hasta una tormenta, pero hoy las cosas son diferentes, y en cada momento que han vivido esto no han dejado de mostrar ese coraje que los alimenta y les da las fuerzas necesarias para poder seguir atacando la enfermedad que tiene Ezra.

“Tú tienes la visión de tu vida y la ilusión, de tu hijo. Y cuando recibes esto, pues dices: ya no es como lo soñaste. Entonces tienes que iniciar un proceso de asimilación… y de duelo. Literal”, expresó la mamá .

Tal vez Susana y Carlos se han caído muchas veces, pero finalmente se han levantado, y su vitamina, es ver a su hijo crecer, cada vez con mejor Salud.

El niño, que actualmente cursa la primaria, mantiene una vida lo más normal posible. “La escuela está enterada y nos apoyan bastante. El CRIT incluso ha hecho visitas para coordinarse con la institución.

Él recibe cuidados especiales en ciertas actividades como educación física, pero en general es autónomo. Se levanta solo, se lava los dientes, camina, sube y baja escaleras con cuidado. Solo usamos silla de ruedas de forma preventiva cuando se cansa.”

La familia ha sacrificado aspectos de la vida social, pero lo hacen con todo el corazón y amor del mundo.

EN TELETÓN : TODO CAMBIA.

Lo cierto es que Ezra no está solo y es acompañado por sus dos papás, mostrando que sí puede ser tangible y hasta visible ese gran amor que le llegan a tener los padres a sus hijos, ellos son un ejemplo de esto, lo cual hasta fortalecido su relación de pareja.

“No solo nos une nuestro hijo, nos une nuestro matrimonio. Porque antes de él estábamos nosotros dos, y seguimos juntos, fuertes por él… y también por nosotros.”

Hoy son una familia muy fuerte, que proyectan paz, tranquilidad y que están listos para seguir adelante por eso decidieron hacer el esfuerzo económico de adquirir un automóvil exclusivo para poder asistir a las citas, ya que al principio lo hacían en transporte público, lo que representaba un gasto y desgaste mayor.

Para esta familia, el apoyo del CRIT, ha sido muy importante semanalmente cada jueves muy temprano, hasta pasadas a las dos de la tarde, podríamos decir que se ha convertido en su segunda casa.

“ He visto mucho avance aquí en el CRIT al principio había caídas, pero con su tratamiento y las terapias se ha ido disminuyendo este problema, cada quien entramos con el especialista, nos dice que vamos muy bien,” señaló Susana.

Éste tipo de historias como la de Susana, Carlos, y el pequeño Ezra se vive toda la vida en el CRIT Tamaulipas desde que fue inaugurado en el mes de febrero del 2009.

Aquí en este lugar hay más de 1000 niños de todo el estado de Tamaulipas y norte de Veracruz y el Estado de Hidalgo, que vienen con su propia historia y su propia lucha para tener una mejor calidad de vida.

Por eso es importante que cada uno de los mexicanos, estemos conscientes de la labor que se hace en el CRIT y que el próximo sábado pongamos nuestro granito de arena cooperando para lograr la meta nacional que se tiene

establecido.

Pero independientemente de esto, los empresarios de Tampico, Madero y Altamira, y de todos los lugares cercanos, pueden ayudar haciendo donaciones y realizando obras para que se mantenga de pie y firme en esta labor que realizan.

Por. Mario Prieto

La Razón.