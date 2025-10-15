Sigue déficit de especialistas en Tamaulipas

La carencia de médicos especialistas y subespecialistas ha limitado la atención en hospitales

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El sistema de salud en Tamaulipas enfrenta un déficit de médicos especialistas y subespecialistas que ha limitado la atención en hospitales de segundo y tercer nivel, principalmente en el Hospital Regional de Ciudad Victoria y el Hospital Oncológico, donde la demanda de pacientes ha aumentado de manera constante en los últimos años.

El secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, reconoció que el Hospital Regional de la capital opera actualmente al 70% de su capacidad, debido a la falta de personal en áreas críticas.

“No solo tenemos déficit de especialistas, también de personal de enfermería. Aun así, el hospital ha logrado resolver grandes casos porque cuenta con atención de tercer nivel”, explicó.

Entre las especialidades con mayor carencia se encuentran neurocirugía, hemodinamia, oncología y cirugía de columna, áreas de alta complejidad que requieren formación prolongada y equipamiento especializado.

“Por ejemplo, en toda la ciudad tenemos solo un hemodinamista, lo que representa una gran limitación ante la cantidad de pacientes que requieren ese tipo de atención”, agregó el funcionario.

Para atender esta situación, la Secretaría de Salud mantiene coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y otras instancias federales a fin de completar la plantilla médica y fortalecer las subespecialidades. Hernández Navarro adelantó que existen gestiones para atraer más especialistas al estado y mejorar las condiciones laborales del personal existente.

En el caso del Hospital Oncológico de Ciudad Victoria, reconoció que la demanda ha superado la capacidad actual del centro, aunque destacó que la tasa de mortalidad por cáncer se ha reducido significativamente gracias a la detección temprana.

“El año pasado el índice era de 24.6 muertes por cada 100 mil habitantes; este año bajó a cerca de 16, lo que refleja el impacto positivo de la prevención y los estudios oportunos”, detalló.

Una de las herramientas que ha permitido estos resultados es el uso del sistema ICEVEST, un equipo de exploración ampliada que facilita la detección de tumores en zonas rurales o de difícil acceso.

“Con este dispositivo podemos llegar a comunidades lejanas, donde las mujeres no tienen la posibilidad de trasladarse a un hospital. Si se detecta una tumoración, aunque sea pequeña, se canaliza de inmediato”, señaló.

El secretario también informó que el acelerador lineal, indispensable para tratamientos de radioterapia, se encuentra en proceso de reactivación y estará operando en los próximos meses. Este equipo permitirá ofrecer atención integral a pacientes con cáncer que actualmente deben trasladarse a otras entidades.

Hernández Navarro adelantó que la dependencia gestiona nuevos proyectos de infraestructura hospitalaria, entre ellos la ampliación del Hospital Oncológico y la construcción de los Hospitales Generales de Nuevo Laredo y San Fernando, con el objetivo de distribuir mejor los servicios de alta especialidad.

“Estamos avanzando para que los tamaulipecos tengan atención médica oportuna y de calidad, sin necesidad de salir del estado”, concluyó.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN