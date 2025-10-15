VIDEO: Justin Bieber sorprende al tocar la tambora con banda sinaloense

Justin Bieber volvió a conquistar las redes sociales al mostrarse disfrutando de la banda sinaloense.

Justin Bieber volvió a demostrar que su espontaneidad no tienen fronteras. El intérprete de «Peaches» se convirtió en tendencia luego de ser captado tocando la tambora con una banda sinaloense, durante un evento celebrado en Los Ángeles, California.

El momento ocurrió tras un partido de fútbol sala entre los equipos SKYLRK y Ah & Co., correspondiente a la liga THE LEAGUE, llevado a cabo en los SRGN Studios. Al finalizar el encuentro, Justin Bieber salió del recinto y se topó con un grupo de músicos que interpretaba temas tradicionales de banda sinaloense.

Justin Bieber sorprende al cantar y bailar con banda sinaloense

Lejos de limitarse a observar, Justin Bieber se unió con entusiasmo al grupo, tomó la tambora y comenzó a marcar el ritmo, mientras convivía con los músicos. En cuestión de horas, el video se volvió viral en TikTok, Instagram y X, acumulando millones de reproducciones y comentarios.

Justin anda muy mexicano últimamente, comentaron en redes sociales

El gesto de Justin Bieber generó una oleada de reacciones entre los usuarios, quienes no tardaron en compartir memes y comentarios divertidos sobre su nueva faceta.

Algunos escribieron frases como: “Justin anda muy mexicano últimamente”, mientras otros bromearon diciendo que “la inteligencia artificial ya hace milagros”.

También hubo quienes celebraron su actitud y su respeto hacia la cultura mexicana. “Solo falta que saque una canción con La Arrolladora Banda El Limón”, escribió un seguidor entre risas.

El video fue destacado por medios internacionales, que resaltaron la naturalidad con la que Justin Bieber se adaptó al ambiente, mostrando una conexión genuina con la música tradicional mexicana.

"Justin Bieber":

Porque se le vio anoche tocando banda pic.twitter.com/EL0wLsQa2a — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 15, 2025

Justin Bieber demuestra su gusto por el mariachi

Cabe recordar que días antes, Justin Bieber ya había sorprendido a sus fans al cantar con un mariachi, interpretando el clásico Hermoso Cariño. Aque video también fue registrada en Los Ángeles, durante otro partido de fútbol sala, donde el artista se mostró feliz y completamente inmerso en el ritmo del mariachi.

En esa ocasión, los fanáticos también lo convirtieron en tendencia, compartiendo mensajes como: “Es tan random… Dios, lo amo” y “Nunca había visto a un hombre tan talentoso”.

Justin Bieber conquista México

Con estas espontáneas muestras de cariño hacia la música mexicana, Justin Bieber ha vuelto a ganarse el corazón de los latinos. Su acercamiento a géneros como el mariachi y la banda sinaloense demuestra su versatilidad y su interés por conocer distintas expresiones culturales.

El momento confirma que el artista sigue siendo una de las figuras más queridas y virales del entretenimiento mundial, capaz de conectar con millones de personas sin necesidad de un nuevo sencillo, sino simplemente siendo él mismo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO