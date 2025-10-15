VIDEO: Restaurante flotante ‘El Atracadero’ llega de Tuxpan arrastrado por el río a Alvarado

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo la plataforma flotante fue vista a la deriva durante el fin de semana, en medio de las inundaciones que afectaron a varios municipios del norte del estado

La fuerza del río Tuxpan y las intensas lluvias provocadas por el paso del huracán Priscilla y la tormenta tropical Raymond arrastraron al emblemático restaurante flotante “El Atracadero”, una de las estructuras más reconocidas del norte de Veracruz, hasta la zona costera de Alvarado, a más de 200 kilómetros de su ubicación original.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo la plataforma flotante fue vista a la deriva durante el fin de semana, en medio de las inundaciones que afectaron a varios municipios del norte del estado. Este martes 14 de octubre, pescadores de Alvarado reportaron haber visto parte del restaurante flotando a unos 8 kilómetros entre Alvarado y Antón Lizardo, de acuerdo con el director de Protección Civil Municipal, Daniel Eduardo Romero Pilar.

Marina asegura el restaurante en el muelle de Alvarado

Según Romero Pilar, personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) logró asegurar la estructura del restaurante flotante y la remolcó hasta el muelle de Alvarado, donde permanecerá bajo resguardo mientras se evalúan los daños y condiciones del inmueble.

De manera preliminar se dice que una embarcación de Marina trajo el restaurante; lo van a dejar en el muelle de Alvarado, ahí por Capitanía”, detalló el funcionario.

El suceso ha generado asombro y comentarios en redes sociales, donde usuarios comparten imágenes del restaurante a la deriva y expresan su preocupación por los efectos de las lluvias extremas y la crecida del río Tuxpan, que provocó severas inundaciones en diversas comunidades del norte veracruzano.

El reconocido restaurante 'El Atracadero', originario de Tuxpan, Veracruz, llegó intacto a las costas de Alvarado después de haber sido arrastrado por el río el pasado viernes.#LaOpiniónDePozaRica pic.twitter.com/JlMV0ATKPm — La Opinión de Poza Rica (@laopinionpr) October 15, 2025

El Atracadero, símbolo gastronómico de Tuxpan

Fundado en 1979, El Atracadero era uno de los restaurantes más icónicos de Tuxpan, famoso por su concepto flotante sobre el bulevar Reyes Heroles y por su oferta de platillos típicos de mariscos y cocina veracruzana. Durante décadas, fue punto de encuentro de turistas y locales, además de un referente en la gastronomía del puerto.

En los videos difundidos por pescadores, se observa parte de la estructura del restaurante desplazándose sobre el agua. Uno de los hombres que graba el clip comenta sorprendido:

Una casa flotante, como un barquito… ¿Vendrá de Poza Rica o qué onda? Están buenas las puertas”, dice entre risas, mientras otro pregunta si alguien se encontraba dentro.

El video se ha vuelto viral, alcanzando miles de reproducciones y comentarios que lamentan la pérdida material y simbólica que representa la desaparición del restaurante flotante más famoso de Tuxpan.

Inundaciones en el norte de Veracruz

Las lluvias torrenciales que azotaron el norte de Veracruz dejaron cientos de viviendas afectadas, caminos bloqueados y daños en infraestructura. Autoridades estatales mantienen labores de apoyo en los municipios más golpeados, incluyendo Tuxpan, Poza Rica, Álamo y Tamiahua, donde continúan los trabajos de limpieza y rescate.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR