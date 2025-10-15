Vinculan a proceso a ex secretaria de Finanzas de Tamaulipas

La gestión de María de Lourdes “A” fue durante gobierno de Cabeza de Vaca

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Un juez de control vinculó a proceso a la ex Secretaria de Finanzas del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, María de Lourdes “A”, señalada del delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades.

Al continuar la audiencia inicial en la sala G del Centro Integral de Justicia en Victoria, luego que en la audiencia del pasado jueves 9 de octubre, la defensa de la investigada solicitó la duplicidad del término constitucional, el juzgador determinó la vinculación a proceso.

El ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, imputa a María de Lourdes “A” el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, de acuerdo con la carpeta (496/2025), para lo cual anunció la presentación de una serie de pruebas.

De acuerdo con lo expuesto, en su calidad de Secretaría de Finanzas, distrajo de su fin, recursos públicos por la cantidad 181 millones 454,615.91 destinados para el Desarrollo de la infraestructura y equipamiento de la Red de Vigilancia de Seguridad Pública del Estado, durante el ejercicio fiscal del 2021.

El Juez determinó como medidas cautelares las ya determinadas desde la primera audiencia, consistentes en la presentación semanal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMEC).

Además de una garantía económica de 300 mil pesos y la prohibición de salir de la ciudad de Reynosa, donde reside y del país, por lo que deberá entregar su pasaporte.

El juez además otorgó un un término de 6 meses como plazo de investigación complementaria, el cual concluye el 14 de abril de 2026.

Por Perla Reséndez