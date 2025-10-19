Evalúa Sheinbaum en Tampico al río Pánuco

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal informaron desde Tampico que el nivel del río Pánuco se encuentra bajo constante vigilancia. Aunque no representa riesgo, se mantienen activas medidas preventivas

TAMPICO, TAM.- Desde Tampico Tamaulipas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno de México monitorea el crecimiento del Río Pánuco, que al momento no representa un riesgo.

“Me informa el gobernador, y por el informe que tenemos de Protección Civil, que se está monitoreando, hasta ahora no hay riesgo. Pero, de todas maneras, es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí, cerca de Tampico, para poder estar alerta en los siguientes días, si es que pudiera haber un aumento en el nivel”, señaló en un video a través de sus redes sociales.

La Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el general de División de Estado Mayor, Juan José Gómez Ruiz, comandante de la IV Región Militar, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Jesús Adolfo Amparán Hernández.

El gobernador Américo Villarreal destacó que, siguiendo las instrucciones de la Presidenta se ha mantenido al tanto del crecimiento del río Pánuco y detalló que este cuerpo de agua ya llegó a su punto máximo en la estación hidrométrica en Las Adjuntas, que es cercana a la población de Tamuín, pero ya se encuentra en descenso.

Explicó que las zonas bajas ya están alertadas y los presidentes municipales ya se encuentran trabajando en forma coordinada, además de que se han establecido albergues con los suministros suficientes en caso de que haya necesidad de hacer algún desplazamiento de la población y de los cuales están informados las y los habitantes de la zona, a través de Protección Civil, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.

La Presidenta Sheinbaum subrayó la importancia de mantener una coordinación estrecha entre el gobierno federal, estatal y municipal, con el objetivo de actuar con rapidez ante cualquier eventualidad. Además, instruyó a las fuerzas armadas y de seguridad mantener una presencia preventiva en zonas de riesgo.

Durante su visita a Tamaulipas, la Presidenta también recorrió instalaciones de infraestructura hidráulica y encabezó una reunión con autoridades locales para revisar proyectos de mitigación de inundaciones a mediano y largo plazo.

STAFF

EXPRESO LA RAZÓN