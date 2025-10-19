LCC UAT 96/2000 no cesan en apoyo a las comunidades del norte de Veracruz

Las y los profesionistas no han cesado en la ayuda para Álamo y Poza Rica, Veracruz

Era 1999, cuando el desbordamiento de ríos afectó severamente el norte de Veracruz; un grupo de estudiantes del grupo «A» de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación generación 1996-2000 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas campus Tampico apoyados por el catedrático, Claudio Hernández Morales organizaron la campaña «Gota de ayuda» reuniendo víveres que trasladaron en apoyo a familias vulnerables.

Este 2025, la historia se repite ahora las y los profesionistas no han cesado en la ayuda para Álamo y Poza Rica, Veracruz.

Sin embargo, a diferencia de hace 26 años consideran que el desbordamiento de ríos es mucho peor.

Carlos Alberto Lira Ramos, originario de Tamiahua, Veracruz y Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Tampico ha enviado despensas de manera frecuente; este martes 21 de octubre a las 9 de la mañana saldrá desde la plaza Benito Juárez de Tamiahua, Veracruz con rumbo a la zona afectada e invita a quienes quieran sumarse a que acudan.

Lo que más falta son:

*Pañales para Recién Nacido

*Comida para bebés

*Toallitas húmedas

*Jugos para niños

*Dulces

*Medicamentos:

paracetamol, material de curación para heridas(agua oxigenada, microdacyn, gasas, vendas, crema para hongos, etc)

*Cubrebocas

*Cloro

*Detergente

*Artículos de higiene personal(jabón de tocador, sobres de shampoo).

*Botellas de agua

*Papel de baño

*Croquetas

*Cobijas

*Alimentos no perecederos

*Leche

Las Licenciadas en Ciencias de la Comunicación, Elva Apipilhuasco López y Mónica Prior Gutiérrez también han hecho su parte.

La primera vive en Poza Rica, Veracruz. Diariamente junto a su equipo de trabajo desde Makao Grill and Bar preparan 700 platillos para entregarlos a las personas que lo perdieron todo y no tienen en dónde cocinar alimentos calientes.

Mónica Prior Gutiérrez, también Licenciada en Ciencias de la Comunicación desde Tuxpan, Veracruz ha acudido a llevar insumos junto a su familia en apoyo a la comunidad que lo requiere.

«Las mujeres necesitan miconazol y óvulos, muchas por el agua sucia presentan infecciones vaginales».

Lira Ramos pide que las personas voluntarias lleven comida preparada.

«Hay mucha gente que aún no tiene el modo de preparar alimentos o dónde dormir. Yo iba a ir a hoy domingo pero esperaré al martes para ir con un grupo más grande de personas, para poder echarnos la mano entre más personas, aquí en el norte de Veracruz, aún no reanudan las clases, por lo cual niños y adultos aún están en labores de limpieza y reconstrucción».

Las y los LCC FaDyCS UAT generación 96/2000 piden que la ayuda no cese desde cualquier lugar del sur de Tamaulipas; de la región y del país acudan a un centro de acopio y que sepan que las cosas llegarán a las personas indicadas.

«Afortunadamente muchos civiles están yendo personalmente a entregar víveres por la poca respuesta del gobierno», expresó Lira Ramos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón