‘Mano dura’ por arrojar basura en la vía pública

Quien sea sorprendido será turnado a las autoridades correspondientes quienes aplicarán sanciones

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Carlos Charles Ortiz, secretario de Servicios Públicos del ayuntamiento de Victoria reconoció que es necesario haya mano dura contra quienes arrojan basura en espacios públicos y en sitios prohibidos, por eso ya se comenzaron a colocar avisos a la ciudadanía para que quien sea sorprendido será turnado a las autoridades competentes para que se les aplique una sanción.

Dijo que actualmente se tienen detectados 14 tiraderos clandestinos de basura, en los que se trabaja para limpiarlos y que no se vuelva a presentar esa situación.

“Ya es un hecho de que tenemos que poner mano dura ya se tiene que hacer, para que ya no arrojen basura en lugares prohibidos, mientras ya se comenzaron a colocar los avisos a la población para que no tiren la basura en vía pública, y en espacios públicos porque serán sancionados” advirtió.

Dijo que en estos momentos continúan con la recuperación de espacios públicos en Victoria, recién se pudo recuperar un espacio público en Práxedis Balboa que ya fue limpiado, aunque es la secretaria de Desarrollo Urbano del municipio los que están metidos de lleno en el tema de los mismos.

Detalló que se han enfocado en las 450 áreas verdes que tiene el municipio, y en este momento no hay reportes de algunos que estén invadidos, eso ya lo ven otras dependencias municipales, inicio el año con el operativo integral de servicios públicos, de enero a junio, entramos a las 550 colonias en las que se atacaron todos los espacios públicos, limpiamos los parques y jardines y plazas que se tienen, todo se está haciendo en tiempo y forma, de hecho ya comenzó la segunda etapa este año y se va terminar el noviembre.

Se regresó a los espacios públicos porque con las lluvias creció la hierba y se está recuperando limpiando hay un 80% de recuperación, y aseguró que es muy recurrente que se utilicen espacios públicos municipales de basureros, hay detectados 14 lugares donde tiran basura clandestinamente, por lo que hay que hacer es limpiar, recogiendo la basura, se mandaron hacer cartelones donde se advierte que a la persona que se detecte tirando basura se van aplicar las sanciones correspondientes por las autoridades responsables de hacerlo.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón