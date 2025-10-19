Necesarias donaciones para infantes damnificados de la Huasteca Veracruzana: DIF Tampico hace llamado solidario

Ante la pérdida del patrimonio de numerosas familias veracruzanas, el DIF Tampico ya envió un primer cargamento de ayuda humanitaria, incluyendo insumos para la población infantil

TAMPICO, TAM.- La presidenta del Sistema DIF Tampico, Luz Adriana Villarreal Anaya, hizo un llamado urgente a la población para sumarse a la campaña de apoyo en favor de las y los bebés damnificados por las inundaciones en la Huasteca Veracruzana, quienes requieren con urgencia leche, pañales y biberones.

Villarreal Anaya reconoció la respuesta inmediata y la solidaridad que caracteriza a la ciudadanía tampiqueña.

“Siempre el pueblo de México en estos casos da una respuesta muy solidaria ante estas situaciones y yo creo que así lo estamos haciendo todos”

La titular del organismo expresó que además de los artículos para bebés, se han enviado ropa y despensas, pero insistió en que aún se necesita más apoyo.

“Hacía falta apoyo para bebés: pañales, leche, biberones… Vamos a hacer entrega de estos bienes dirigidos a la población infantil para que se les haga llegar este apoyo”, reiteró.

Finalmente, Villarreal Anaya invitó a la ciudadanía a llevar artículos no perecederos, de higiene personal y productos de limpieza al Centro de Acopio instalado en coordinación con los gobiernos de Tamaulipas y Tampico en la plaza de Armas, o bien, directamente a las oficinas del DIF Tampico, ubicadas en el cruce de Emilio Carranza y Cristóbal Colón, en la zona centro, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Con un llamado a la conciencia y al corazón, reiteró que cada donativo representa esperanza para los más pequeños que hoy enfrentan la adversidad en la Huasteca Veracruzana.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón