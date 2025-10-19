PAN, con los jóvenes en contra

ENROQUE/JOSÉ LUIS ERNÁNDEZ CHÁVEZ

Los esfuerzos y acciones emprendidas por el PAN en los años recientes para acercarse más a los jóvenes han fracasado.

¿Cuáles son las causas?

De acuerdo con un estudio realizado en la primera quincena de octubre por la empresa “MilenIA, Central de Datos e Inteligencia Artificial”, los ciudadanos de 18 a 35 años perciben al Partido albiazul como una agrupación de privilegios, hipocresía moral y desconexión con los votantes.

Entre las 600 mil y 3.5 millones de interacciones sostenidas por la firma con internautas del país Acción Nacional obtuvo más rechiflas que aplausos digitales, así como el repudio a los personajes de renombre que militan en la organización.

La medición demostró, por ejemplo, que el expresidente Calderón, es el más repudiado, pues obtuvo un 80 por ciento de menciones negativas, seguido de la senadora Lilly Téllez con 75 por ciento de rechazo y más abajo al primer panista que llegó a Los Pinos, Vicente Fox, que alcanzó el 70 por ciento.

Santiago Creel fue reprobado por el 55 ciento de los entrevistados, igual que Diego Fernández, Marco Cortés y la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, mientras que la desaprobación de Kenia López Rabadán, actual presidenta de la Cámara de Diputados fue de 50 puntos.

En donde Acción Nacional sacó la mejor calificación fue como marca política. De los 50 puntos que tenía el 2024, subió al 60 en este 2025.

En temas locales, mientras tanto, la reforma electoral que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo aprobada por la mayoría de Morena va a complicar los procesos de selección de candidatos del partido obradorista en el 2027. Aunque la prohibición entrará en vigor hasta 2030, la 4T adelantó que no postulara a contendientes inhabilitados por ese motivo.

Eso significa que en Tampico la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, hermana del gobernador, podría verse en dificultades si, como algunos piensan, resuelve seguir al frente del ayuntamiento por otros tres años, igual que el homólogo de está en ciudad Madero, Erasmo González Robledo.

Aunque hay otros motivos que podrían poner en apuros la continuidad de Morena en los ayuntamientos. En el de Tampico, la presidenta no ha logrado igualar el liderazgo de su antecesor, el panista Chucho Nader, algunos atribuyen que por falta de obras, otros a la deficiencia de algunos servicios públicos, como la recolección de la basura, percepción que el área de comunicación social no ha podido revertir.

En el de Madero, a la que ya se conoce como la ciudad de los baches, otro de los factores que están restando simpatizantes a la causa morenista es de las calles están destrozadas, los ciudadanos no entienden como es que siendo la urbe un municipio petrolero, Pemex no le ha donado suficiente asfalto para reducir la anomalía.

Tampoco son pocos los votantes que incluyen entre las dificultades la escasez de figuras políticas competitivas.

Estiman que, si la Cuarta Transformación no autoriza a Mónica y a Erasmo la reelección, no será fácil al partido guinda conservar las plazas políticas aludidas en las próximas eleciones.

En Altamira, por otra parte, hay quienes se preguntan cuáles serán las razones por las que el diputado local Marcelo Abundis se encuentra tan apagado. No se explican cómo es que, si el legislador tiene planeado disputar la candidatura de Morena a alcalde del puerto industrial, ha desaparecido del escenario público.

El diputado sabe mejor que nadie que, a diferencia de lo ocurría en el pasado, cuando el que se movía no salía en la foto, ahora es al revés, el que no se mueve corre el riesgo de quedar fuera del reparto de posiciones.

