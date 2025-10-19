Proyectan vigilar con 150 cámaras

La medida es para fortalecer los sistemas de seguridad en los principales accesos a Ciudad Victoria; también serían colocados arcos de detección

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En Ciudad Victoria se proyecta instalar 150 cámaras de video vigilancia y arcos de detección en los accesos a la ciudad para fortalecer los sistemas de tecnología y seguridad, a través de los cuales se podrán detectar rostros y placas de vehículos para los detalles técnicos de investigación y coberturas de seguridad, reveló Willy Zúñiga Castillo, secretario técnico del Sistema Estatal de Seguridad en Tamaulipas.

Dijo que se van a instalar en la región urbana de Victoria y región centro del estado, 150 cámaras ya que son puntos ciegos que los vamos ir cubriendo con esta conectividad, se pretende alcanzar las 850 cámaras, tomando en cuenta que en un 95% de las actividades de la guardia nacional, estatal, de las autoridades en general nacen por llamadas ciudadanas, otro restante son testigos de investigación, el elemento filmográfico con el que se cuenta en el estado es fundamental para esclarecer hechos, determinar responsabilidades y establecer modus operandi.

Confirmó que recién acaban de instalar 5 arcos nuevos detectores en San Fernando, Valle Hermoso, Reynosa y 2 en Mante, es una estructura de dimensión de altura de 6 metros que es lo que permite la norma, pero con diferente tecnología de detección de rostros, de placas y estos son detalles técnicos para las investigaciones y coberturas de seguridad, se encuentra en las entradas de la ciudad,

Anunció que además hay la intención de instalar puertas de acceso, pero en aquellas carreteras que convergen con otros estados que tengamos no un arco sino un centro integral conformado por las diversas fuerzas para la mayor cobertura de seguridad física y tecnológica, con una inversión de 100 millones de pesos.

Destacando que lo que está contemplado en Victoria es la cobertura de arcos detectores y de cámaras, en virtud de que las puertas solo son para las partes limítrofes de Tamaulipas con otros estados.

Expuso que el tema de las cámaras y la tecnología recién se planteó a empresarios locales de cómo está conformada la tecnología, las video cámaras lo que se tiene en Ciudad Victoria y la región centro, escuchar de ellos algunos puntos en coordinación con la guardia estatal para la instalación de nuevo equipamiento, básicamente, la idea es poner las herramientas técnicas a su alcance y escuchar a los sectores, social, empresarial de algunos esquemas de seguridad.

Hay disposición de algunos comercios, gasolineras para conectarse al sistema y proponer áreas donde instalar nosotros, ellos la mayor parte de las empresas tienen un fondo para su seguridad, nosotros como gobierno les hacemos la conectividad o las recomendaciones para tener los sistemas entrelazados, en el aspecto económico no habría mayor gasto inversión, es un proyecto que gobierno del estado ya tiene destinado por región en Tamaulipas.

Por Salvador Valadez C.

Expreso-La Razón