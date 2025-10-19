Un granito de amor puede cambiar un día… o una vida

TAMPICO, TAM.- Hay gestos sencillos que iluminan los días más oscuros: una palabra amable, un abrazo sincero o un desayuno caliente.
En tiempos donde las prisas parecen consumirlo todo, aún hay corazones dispuestos a detenerse y tender la mano.
El próximo martes 21 de octubre de 2025, en el Hospital “Dr. Carlos Canseco”, se llevará a cabo una jornada organizada por Aprendiendo a Vihvir – Unidos por la Esperanza, donde se ofrecerán desayunos gratuitos para quienes más lo necesitan.
Una acción pequeña en apariencia, pero inmensa en significado.
Cada granito de ayuda cuenta. Donar, servir o simplemente compartir esta iniciativa es una forma de recordar que la bondad todavía existe, y que cuando se multiplica, puede transformar realidades.
Si quieres unirte a esta causa o saber cómo participar, puedes comunicarte al 833 204 86 72.
Este martes 21 de octubre, sé parte de un acto de amor. Porque ayudar no cuesta tanto… y el corazón, cuando da, siempre se engrandece.
Por Cynthia Gallardo
Expreso- La Razón