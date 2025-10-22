Aumentan los accidentes carreteros en Tamaulipas: 7 muertos y 15 lesionados en octubre

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Durante el mes de octubre, al menos siete personas han perdido la vida y quince más resultaron lesionadas en accidentes carreteros en distintos tramos federales y estatales de Tamaulipas.

De acuerdo con cifras recopiladas de reportes de Tránsito Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y publicaciones oficiales difundidas en los últimos 22 días.

Sur del estado: percances con unidades pesadas

En la zona metropolitana del sur —particularmente en Altamira— se tiene registro de dos accidentes con lesionados, ambos relacionados con tractocamiones sobre la vía Tampico–Mante, además de otro choque en la federal 85, con saldo de dos personas heridas.

En el municipio de González, un accidente múltiple dejó una persona fallecida, sumándose a la estadística de la región.

Centro de Tamaulipas: el punto de mayor concentración

Es en el centro de la entidad donde se concentra el mayor número de incidentes fatales y con lesionados.

En Güémez, los registros incluyen tres percances en 22 días, entre ellos el ocurrido este pasado domingo con cinco víctimas mortales, además de una volcadura de tractocamión y un choque que involucró otra unidad pesada.

En la carretera federal 101, a la altura de Tula, se documentaron tres accidentes: un choque con motociclista, la volcadura de un tráiler en La Presita y otro siniestro vehicular en el paraje Ojo del Agua, en Villa de Gran.

Sobre la federal 85, en el ejido Magueyes, un choque dejó seis lesionados; mientras que en Ciudad Victoria, el tramo Juan Capitán–El Chihue fue escenario de un impacto múltiple, además de una volcadura en la colonia La Marina, donde una mujer resultó herida.

En Jiménez, se reportó la volcadura de un tractocamión; en Jaumave, un choque con lesionados; y en Hidalgo, otra colisión con daños materiales y lesionados.

Al norte también hay saldo fatal

En el tramo carretero hacia Nuevo Laredo se confirmó un accidente con una persona fallecida, según reportes oficiales.

Por. José Luis Rodríguez Castro

La Razón